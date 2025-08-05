Белый гриб и его двойники: как отличить съедобный гриб от опасного

Внешний вид и вкус белого гриба, как его не спутать с ложным боровиком

Белый гриб, или боровик — один из самых ценных, вкусных и любимых грибов. К сожалению, у него имеются несъедобные и даже ядовитые аналоги, которые внешне очень похожи на настоящий белый. Вместе с микологом Никитой Комиссаровым «Газета.Ru» разбиралась, как отличить белый гриб от ложных собратьев, чтобы не набрать в лесу опасных двойников вместо желанного урожая.

Признаки настоящего белого гриба

Белый гриб (Boletus edulis) относится к роду Боровик и по праву считается королем грибов. Он выглядит крепким и приземистым: имеет толстую, бочкообразную ножку светлого цвета с тонкой белой сеточкой на поверхности, особенно ближе к шляпке.

Цвет и вид шляпки

Цвет шляпки может варьироваться от светло-коричневого до темно-бурого, у молодых грибов она полушаровидная, у зрелых становится подушкообразной. На ощупь наружная сторона шляпки сухая; у молодых грибов она немного опушенная, бархатистая, у зрелых — гладкая, в сырую погоду может быть слегка липкой.

Внутренняя сторона шляпки (трубчатый слой) у настоящего боровика белая или желтоватая, оливковая, и даже при созревании у него не появляются розовые или красные оттенки — это важный отличительный момент.

Мякоть

Мякоть белого гриба плотная, белого цвета и на срезе не меняет окраску (лишь иногда слегка желтеет у старых грибов), при нажатии не розовеет. Настоящий белый гриб также отличается приятным грибным ароматом — в свежем виде и особенно при сушке его запах аппетитный, классический грибной, отметил в беседе с «Газетой.Ru» миколог, аспирант кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.

В первую очередь, конечно, необходимо обращать внимание на общее строение гриба, на внешний вид шляпки, ножки, трубочек, их окраску. В таком порядке: цвет и внешний вид шляпки, ножки, изменение цвета мякоти при надрезе, цвет и строение трубочек, запах, вкус. Ни в коем случае нельзя судить только по одному признаку, съедобный гриб или нет. Рассматривать их можно только в комплексе. Никита Комиссаров миколог, аспирант кафедры микологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Где и как растет

Белый гриб образует микоризу (симбиоз — взаимовыгодное сожительство — грибов и корней растений) с живыми деревьями, поэтому растет на земле в хвойных, смешанных или лиственных лесах, часто около елей, сосен, берез, дубов. Он не селится на пнях или валежнике, предпочитая почву вокруг корней здоровых деревьев.

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Если вы обнаружили гриб, внешне похожий на боровик, но растущий на трухлявом пне или на валежной древесине — это повод насторожиться. Для благородных белых грибов подобное место произрастания совершенно нехарактерно.

Учтите: у белого гриба есть несколько съедобных разновидностей — например, боровик сосновый (Boletus pinophilus) и боровик березовый (Boletus betulicola), отметил миколог. Они похожи на обычный белый и по вкусу ничуть не уступают ему, просто растут соответственно в сосновых борах и березняках. Новичков может смутить их отличия в окраске шляпки (у соснового более красновато-бурая, у березового — светлая, желтовато-охристая), но это не ложные, а такие же съедобные белые грибы. Главное — у них, как и у обычного белого, отсутствуют розовые тона на губчатом слое и неприятный запах.

Желчный гриб — ложный боровик

Желчный гриб (Tylopilus felleus) — самый распространенный несъедобный двойник белого. В народе его метко прозвали «горчак» или «горькушка» за чрезвычайно горький вкус.

Где и как растет

Желчный гриб встречается как в хвойных, так и в лиственных лесах. Он может расти семьями либо поодиночке. В отличие от белого, горчак нередко выбирает необычные места: способен селиться на прогнивших пнях, у оснований стволов, на выступающих корнях деревьев и поваленных стволах — то есть прямо на древесине. Для настоящего боровика это нехарактерно, он растет на земле. Если видите боровикоподобный гриб, растущий на старом пне, скорее всего, это ложный белый.

Внешний вид шляпки и ножки

Внешне молодой желчный гриб действительно легко спутать с белым, обратил внимание миколог. У него похожая форма: полушаровидная коричневатая шляпка (до 10–15 см в диаметре) с бархатистой поверхностью у молодых и более гладкой у зрелых экземпляров.

Ножка тоже бочкообразная и массивная, однако обратите внимание на ее рисунок и цвет: у желчного гриба ножка покрыта четкой темно-коричневой сеточкой (особенно в верхней части) на фоне грязновато-желтой или буроватой основы , тогда как у боровика сеточка, если видна, светлая и тонкая. Кроме того, основание ножки горчака часто утолщено и может иметь грязно-желтый оттенок мякоти.

Но главный признак, по которому отличают белый гриб от ложного желчного — это низ шляпки. Посмотрите на трубчатый слой: у белого гриба он белый или кремово-желтый, а у желчного — розоватый или грязно-розовый . Именно эта розовая подсветка губчатого слоя снизу шляпки — верный сигнал, что перед вами несъедобный горчак, а не белый гриб. Если разрезать желчный гриб, его мякоть на срезе постепенно розовеет (у белого такого нет).

Коварная ловушка: молодые грибы-двойники Отличить маленький желчный гриб от молодого белого совсем непросто.



«В таком случае можно осторожно посмотреть на цвет мякоти на срезе, понюхать его и даже чуть-чуть попробовать на язык — но очень аккуратно! Желчный сразу выдаст себя горечью. Также стоит обращать внимание на цвет ножки и трубчатого слоя снизу. Даже молодые сатанинские грибы имеют красновато-оранжевый окрас», — заметил миколог.



Итак, если грибочек еще небольшой и «несформировавшийся», проверьте низ шляпки: у белого в начале роста поры белые, у ложного белого — грязно-розовые. При малейшем сомнении лучше не берите неизвестный гриб вовсе.

Вкус сырого гриба

На вкус желчный гриб чрезвычайно горький.

«Горчак легко определить по вкусу. Для этого откусите небольшой кусочек гриба (2-3 мм), держа его на кончике языка, слегка измельчите его передними зубами. Если почувствуете горечь — значит это желчный гриб. Сплюньте и хорошо прополощите рот чистой водой, слюну глотать не нужно», — рассказал Никита Комиссаров.

Горький вкус при термической обработке только усиливается — никакое отмачивание или вываривание не спасет, поэтому гриб однозначно непригоден в пищу.

Грибники шутят, что один случайно попавший на сковородку желчный гриб способен безнадежно испортить всю порцию благородных белых. Желчный гриб не является смертельно ядовитым, но из-за сильной горечи употреблять его нельзя.

Более того, имеются данные, что желчный гриб накапливает вещества, способные негативно воздействовать на печень и пищеварение человека, поэтому пробовать его не только невкусно, но и вредно.

Горчак не едят насекомые: правда или миф

Еще одно доказательство несъедобности горчака — его, как считают многие грибники, не едят черви, насекомые. Часто мякоть желчного гриба бывает абсолютно чистой, без единого «червячка», тогда как у белых грибов ножки нередко изъедены личинками. Однако, по словам миколога, использовать этот признак как надежный нельзя.

Черви, слизни, личинки грибных мух и комаров могут легко поедать ядовитые для нас, людей, грибы. Это связано с разной биохимией: токсины, опасные для человека, могут быть безвредны для насекомых. Например, мухомор красный часто червивеет, несмотря на содержащуюся в нем иботеновую кислоту, являющуюся нейротоксином. Так что это ненадежный признак. Никита Комиссаров миколог, аспирант кафедры микологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Ориентироваться только на то, что гриб не тронут насекомыми, рискованно — горчак они действительно не едят, а вот, скажем, ядовитый сатанинский гриб может быть червивым, хоть и реже съедобных видов.

close «Газета.Ru»

Сатанинский гриб — опасный ядовитый двойник

Сатанинский гриб (Boletus satanas, сейчас Rubroboletus satanas) получил свое зловещее название не зря — это ядовитый двойник боровиков.

Где и как растет

Встречается он довольно редко, в основном в теплых южных регионах, предпочитает лиственные леса (дубравы, липовые рощи) с известковыми почвами. В средней полосе России сатанинский гриб практически не растет, но его можно найти в местах с более мягким климатом: на юге европейской части России, на Кавказе, Ближнем Востоке, а также на юге Приморского края.

Как выглядит: шляпка, ножка и мякоть

Внешне сатанинский гриб очень крупный и массивный, и на первый взгляд похож на белый гриб (особенно зрелые экземпляры), однако отличить его просто, подчеркнул миколог. Шляпка у него обычно грязно-серого, пепельно-серого, серо-оливкового или бледно-бежевого цвета, округло-выпуклая, у старых грибов подушковидная. Поверхность шляпки нередко бархатистая на ощупь.

Ножка клубневидная, толстая, заметно краснеющая к основанию; ее верхняя часть покрыта красновато-оранжевой или красно-желтой сеточкой.

Главное отличие — нижняя сторона шляпки: трубчатый слой у сатанинского гриба яркий, красно-оранжевый или кроваво-красный. Белых грибов с такой «расцветкой» губчатого слоя не бывает.

Если сломать или надрезать сатанинский гриб, мякоть сначала быстро синеет, а затем может приобрести винно-красный или лиловый оттенки. Этот цветовой «химический» эффект — верный признак ядовитого гриба.

Характерный запах

Еще одна отличительная черта сатанинского гриба— неприятный запах, напоминающий сгнивший лук. Правда, сильное зловоние обычно чувствуется у старых сатанинских грибов; молодые могут пахнуть слабо или даже немного приятно. Поэтому, по словам Никиты Комиссарова, на обоняние полагаться сложно, да и пробовать такой гриб на вкус категорически нельзя.

Важно! Сатанинский гриб — сильно ядовитый. Употребление его в пищу даже в небольшом количестве вызывает тяжелое отравление: токсические вещества поражают пищеварительную систему, печень, нарушают свертываемость крови. Причем при кулинарной обработке эти токсины практически не разрушаются.



Ни в коем случае нельзя пробовать на язык подозрительный гриб с красными порами — в отличие от горчака, сатанинский гриб может не иметь отпугивающей горечи, и вы рискуете получить дозу яда. При малейших подозрениях, что перед вами сатанинский гриб, лучше сразу его уничтожить, чтобы никто не съел по ошибке, и тщательно вымыть руки.

Другие ядовитые двойники

В некоторых местах Европы встречаются схожие с сатанинским грибом ядовитые боровики — например, боровик красивый с красно-коричневой шляпкой и красной сетчатой ножкой, и боровик пурпурный со светло-серой шляпкой и желтой ножкой, краснеющей к основанию, отметил собеседник «Газеты.Ru». Оба при надломе быстро синеют, обладают неприятным кислым запахом и могут вызывать серьезные отравления. К счастью, в России они практически не встречаются, но знать о них полезно.

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Советы начинающим грибникам

«Любой незнакомый гриб — поганка!» — такое правило советует запомнить каждому новичку миколог Никита Комиссаров.

Это означает, что если вы не уверены на 100%, съедобный перед вами гриб или нет, лучше его не брать вовсе. Белый гриб — вкусный и ценный трофей, но риск перепутать его с опасным двойником есть всегда, особенно у неопытных любителей тихой охоты. Поэтому начинающим грибникам лучше ходить в лес в сопровождении знающих людей, которые помогут на месте различить похожие виды.

Не стесняйтесь спрашивать у опытных грибников, что это за гриб, присылайте им фотографии с описанием, есть ли запах, какой запах, какие деревья росли рядом и прочие детали. Никита Комиссаров миколог, аспирант кафедры микологии МГУ

И конечно, всегда соблюдайте другие меры предосторожности — например, используйте защиту от клещей, собираясь в лес.