Врач объяснил, чем женский алкоголизм отличается от мужского

Само понятие «женский алкоголизм» не совсем корректно — механизм зависимости одинаков для всех. Однако общественное восприятие сильно отличается: если мужчина с бокалом вина вызывает понимание, то женщина в аналогичной ситуации часто сталкивается с осуждением. Исторически сложилось, что женщина — хранительница домашнего очага, и ее пристрастие к алкоголю нарушает этот стереотип, рассказал «Газете.Ru» Николай Чередниченко, главный врач клиники «Алкомед», кандидат медицинских наук.

По его словам, если в начале XX века соотношение пьющих мужчин и женщин составляло 5:1, то сегодня — уже 3:1. Эмансипация подарила женщинам равные права, включая и печальное «право» на алкогольную зависимость.

«Причины, почему женщины пьют, могут быть разными, но суть одна — алкоголь становится «решением» проблем. Среди наиболее распространенных причин алкоголизма у женщин — это частый контакт с алкоголем. Алкоголь рассматривается как лечебное средство, как возможность расслабиться, как возможность найти какую-то отдушину в алкоголе. Когда болезнь сформировалась, люди пьют, потому что они пьют. Бывает, приходит женщина, и говорит: «Ну, вы знаете, я не смогла построить отношения, я одинока. Я прихожу домой в одинокую квартиру, и единственная отдушина — это бутылка вина», — рассказал он.

Другая женщина может говорить: «Доктор, вы знаете, у меня трое детей. Пока всех вот так вот обстираешь, обгладишь, накормишь, соберешь школу, выучишь уроки, у меня остается полчаса. Вот она бутылка, выпиваю, расслабляюсь и все». Одни пьют от того, что нет работы, другие из-за того, что перерабатывают. Одни пьют из-за отсутствия денег, другие пьют из-за того, что их слишком много, отметил эксперт.

Врач назвал тревожные сигналы.

«Регулярное употребление опьяняющих доз (даже раз в неделю). Запои продолжительностью 2–3 дня. Оправдания вроде «Это просто, чтобы расслабиться», — подчеркнул специалист.

Есть питейное поведение, его в ходе терапии стараются поменять. Если женщина выпивает раз в неделю опьяняющие дозы, это уже повод насторожиться. Для женщин характерно периодическое употребление алкоголя. То есть если женщина заводится на один-два дня, это уже алкоголизм. У женщин есть такая особенность, что эта периодичность формируется быстрее, чем алкогольный абстинентный синдром у мужчин.

«Если алкогольная зависимость сформировалась, то есть если женщина пьет 2–3 дня, это болезнь. Нужно обратиться для начала к психологу. А психолог, скорее всего, направит к наркологу с тем, чтобы в целом посмотреть на ситуацию, посмотреть, какой ресурс у нас есть, на что мы можем опереться и в какую сторону двигаться», — подчеркнул он.

Существует теория, что женский алкоголизм неизлечим, но это не так. Если его лечить, лечение дает хорошие результаты. Главное, чтобы процесс был легким, понятным и была определенная периодичность встреч со своим терапевтом, то ли психотерапевтом, то ли врачом-наркологом. Результаты есть у всех.

«Главное — не откладывать. Алкогольная зависимость не проходит сама, но с профессиональной помощью ее можно преодолеть. Если в вашем окружении есть женщина, которой нужна помощь — действуйте», — рассказал врач.

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