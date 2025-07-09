Стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике

РСТ: открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи в 1,5 раза

Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на аэропорт Сочи и повысит туристический поток в регион в 1,5-2 раза. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным пресс-службы, порядка 60% туристов добираются до Краснодарского края на машине, около 40% используют используют авиа- и ж/д-транспорт, при этом основная нагрузка приходится на Сочи.

«Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе снизило спрос на эти направления и перераспределило его в пользу Сочи. Без авиасообщения регион объективно теряет в доступности», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в случае запуска аэропорта турпоток в Краснодарский край вырастет в 1,5–2 раза и произойдет планомерное распределение по регионам.

До этого в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

При этом в Росавиации уточнили, что аэропорт в Геленджике будет готов принимать и отправлять рейсы 10 июля. По данным пресс-службы ведомства, регулярные рейсы будут выполняться в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Краснодарского края отреагировал на решение об открытии аэропорта Геленджика.