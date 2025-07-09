На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике

РСТ: открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на Сочи в 1,5 раза
true
true
true
close
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Открытие аэропорта в Геленджике снизит нагрузку на аэропорт Сочи и повысит туристический поток в регион в 1,5-2 раза. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным пресс-службы, порядка 60% туристов добираются до Краснодарского края на машине, около 40% используют используют авиа- и ж/д-транспорт, при этом основная нагрузка приходится на Сочи.

«Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе снизило спрос на эти направления и перераспределило его в пользу Сочи. Без авиасообщения регион объективно теряет в доступности», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в случае запуска аэропорта турпоток в Краснодарский край вырастет в 1,5–2 раза и произойдет планомерное распределение по регионам.

До этого в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

При этом в Росавиации уточнили, что аэропорт в Геленджике будет готов принимать и отправлять рейсы 10 июля. По данным пресс-службы ведомства, регулярные рейсы будут выполняться в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Краснодарского края отреагировал на решение об открытии аэропорта Геленджика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами