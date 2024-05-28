Аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет из Москвы

Аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала специальной военной операции.

Прибывший борт из столицы торжественно встретили водной аркой, а пилотам самолета надели приветственный хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Пассажирка рейса поделилась с корреспондентом, что полет прошел хорошо, самолет был полный пассажиров.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля. Безопасность полетов в Элисту была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Об этом проинформировало правительство РФ.

С 24 февраля 2022 года действовал режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Временно были приостановлены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее стало известно, что прямые рейсы на Бали из РФ могут скоро появиться.