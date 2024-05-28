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Аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет из Москвы

РИА: возобновивший работу аэропорт Элисты принял первый борт из Москвы

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Росавиация

Аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала специальной военной операции.

Прибывший борт из столицы торжественно встретили водной аркой, а пилотам самолета надели приветственный хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Пассажирка рейса поделилась с корреспондентом, что полет прошел хорошо, самолет был полный пассажиров.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля. Безопасность полетов в Элисту была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Об этом проинформировало правительство РФ.

С 24 февраля 2022 года действовал режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Временно были приостановлены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее стало известно, что прямые рейсы на Бали из РФ могут скоро появиться.

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