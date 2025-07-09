На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс подтвердил скорое открытие аэропорта Геленджика

Минтранс: аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Об этом сообщает Минтранс РФ.

С 2022 года аэропорт вместе с десятью другими воздушными портами юга России временно прекратил прием самолетов по соображениям безопасности.

В настоящее время специалисты подтвердили возможность безопасного функционирования воздушной гавани. Вскоре начнут продаваться билеты на внутренние рейсы после официального уведомления об открытии.

Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Это решение позволит активизировать туристический поток в курортный регион Краснодарского края.

До этого газета «Известия» сообщила, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля. По данным источника, полеты будут осуществляться только в светлое время суток.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в несколько миллиардов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами