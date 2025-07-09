Минтранс подтвердил скорое открытие аэропорта Геленджика

Аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Об этом сообщает Минтранс РФ.

С 2022 года аэропорт вместе с десятью другими воздушными портами юга России временно прекратил прием самолетов по соображениям безопасности.

В настоящее время специалисты подтвердили возможность безопасного функционирования воздушной гавани. Вскоре начнут продаваться билеты на внутренние рейсы после официального уведомления об открытии.

Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Это решение позволит активизировать туристический поток в курортный регион Краснодарского края.

До этого газета «Известия» сообщила, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля. По данным источника, полеты будут осуществляться только в светлое время суток.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в несколько миллиардов рублей.