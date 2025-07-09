В АТОР назвали последствия открытия аэропорта Геленджика

Открытие аэропорта Геленджика добавит всем россиянам оптимизма и позволит увеличить турпоток в Краснодарский край на 10–15%, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его прогнозу, авиабилеты в Геленджик будут стоить около 15–20 тыс. рублей.

«Открытие аэропорта в Геленджике позволит региону Анапы, Геленджика, Туапсе нарастить прибытие туристов, на 10–15% к тому, что было бы без аэропорта. Вот в абсолютных цифрах у нас получается так. Лучший результат аэропорта Геленджика в 2021 году был показан. Это 1 млн пассажиров. С учетом того, что половина года уже прошла, и сейчас уже вторая половина, вряд ли мы здесь можем рассчитывать больше, чем на 400–450 тыс. пассажиров, при условии, что авиакомпания очень быстро поставит рейсы, туроператоры поставят на эти рейсы туристов. 400 тыс. пассажиров — это 200 тыс. реальных людей, которые два раза летят — туда и обратно. Но мне кажется, здесь важен не только такой операционный результат, но и какой-то психологический результат. То есть это немножко добавит нам оптимизма, потому что дела Анапы, как вы знаете, идут, мягко говоря, не очень хорошо», — отметил Ромашкин.

Что касается цен на авиабилеты, Ромашкин счел возможным сравнивать их с аэропортом Сочи.

«Сейчас хорошая цена где-то 17–18 тыс. рублей на рейс Москва — Сочи туда-обратно. Думаю, что у Геленджика какие-то сопоставимые цены будут — 15-20 тыс. рублей, в таком диапазоне», — заключил вице-президент.

Ромашкин уверен, что до 160 тыс. туристов может принять Геленджик до конца 2025 года. По данным АТОР, аэропорт может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в полтора-два раза (при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне или ниже цен в Сочи).

9 июля в Росавиации заявили, что аэропорт Геленджика начнет работать с 10 июля. Он был закрыт 24 февраля 2022 года.

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