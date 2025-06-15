16 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Верующие во время Божественной литургии в соборе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – одиного из значимых христианских праздников, который завершает Петров пост

16 июня у православных верующих начинается Петров пост. В мире отмечают День защиты детей Африки, который напоминает о правах юных жителей континента. Согласно народному календарю сегодня Лукьян Ветряк: по направлению ветра в этот день судят о погоде и будущем урожае. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 июня

Международный день защиты детей Африки

Право ребенка на счастливое и безопасное детство — острая проблема на африканском континенте, где миллионы детей сталкиваются с бедностью, отсутствием образования и медицинской помощи. Международный день защиты детей Африки был учрежден в 1991 году Организацией африканского единства.

Дата выбрана в память о событиях 1976 года в южноафриканском городе Соуэто, когда школьники вышли на мирную демонстрацию против дискриминации и были расстреляны. В этот день чтят память погибших детей и проводят акции в защиту прав юных граждан.

Международный день семейных денежных переводов

Каждый день миллионы мигрантов отправляют деньги своим семьям и влияют не только на благополучие близких, но и на экономику стран с низким доходом. Раньше переводы могли идти несколько дней, но с развитием технических средств стало возможным оперативно получать деньги. В 2015 году Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН учредил День семейных денежных переводов в знак поддержки мигрантов и их семей. Эта дата также напоминает о важности финансовой грамотности.

Международный день морской черепахи

Сложно поверить, но эти древнейшие обитатели планеты пережили динозавров! Но технический прогресс не слишком хорошо сказался на популяции морских черепах. Угрозу для них представляют браконьеры, разрушение среды обитания, загрязнение пластиком.

close Зеленая морская черепаха-альбинос в аквариуме в Куала-Лумпуре, Малайзия Lens Hitam/Shutterstock/FOTODOM

Международный день морской черепахи учрежден в день рождения известного биолога и эксперта по этим животным Арчи Карра. В праздник многие страны проводят акции по очистке пляжей, а зоозащитные организации выпускают детенышей морских черепах в океан.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 июня в других странах

День Блума — Ирландия. Ирландский писатель Джеймс Джойс прославился благодаря роману «Улисс». В Дублине для почитания талантливого земляка придумали праздник, посвященный главному герою «Улисса» Леопольду Блуму. Так как действие в книге происходит 16 июня 1904 года, для празднования выбрали именно этот день. Любители «Улисса» надевают винтажные костюмы и читают в парках отрывки из романа.

Фестиваль рекламы «Каннские львы» — Франция. В июне на смену Каннскому кинофестивалю приходит крупнейшее мероприятие рекламной индустрии. С 1954 года на «Каннских львах» собираются креативщики, маркетологи и дизайнеры. Это своеобразный «Оскар» в мире рекламы и коммуникаций, где представляют новые ролики, социальные кампании и цифровые решения. Победители получают знаменитые статуэтки в виде льва.

Религиозные праздники 16 июня

Начало Петрова поста

Начало первого летнего поста приходится на второй понедельник после Троицы. Он назван в честь святых апостолов Петра и Павла в память о том, как ученики Христа постились и готовились нести слово Божие миру. Считается, что Петр родился в семье рыбаков, поэтому в Петров пост разрешается есть рыбу. Но в среду и пятницу лучше воздержаться и от нее. В 2025 году Петров пост закончится в праздник Петра и Павла, 11 июля.

Впервые пост был описан в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского в III веке. Тогда его называли постом Пятидесятницы. Держали его те, кто не соблюдал Великий пост. Свое окончательное название Петров пост получил в IV веке.

Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и родительские субботы Православный календарь, включающий важные праздники и церковные события, определяет ритм духовной жизни... 11 декабря 14:50

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву

Сын Ивана Грозного царевич Димитрий появился на свет в 1582 году. Он был наследником царского престола, хотя и не бесспорным, так как родился в седьмом браке царя. После смерти отца мальчик был сослан с матерью в Углич. Тем не менее, его восшествия на престол опасался получивший власть боярин Борис Годунов. Считается, что он подослал в Углич убийц. В 1591 году на прогулке неизвестные напали на гулявшего с матерью Димитрия и зарезали его. Мальчика похоронили в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня. У его гробницы стали происходить чудеса: пришедшие проститься с царским отроком получали исцеление. В 1606 году благоверный царевич Дмитрий Угличский был канонизирован, а его мощи перенесены в Архангельский собор Московского Кремля.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

День иконы Божией матери Одигитрии Югской

В начале XII века старцу Псково-Печерского монастыря Дорофею явилась чудотворная Икона Божией матери. Богородица велела найти ее образ и основать обитель в Ярославской епархии.

Дорофей с иконой в руках долго шел до указанного в видении места и остановился отдохнуть. Икону он поставил на ветку дерева, а когда решил продолжить путь, то не смог ее снять. Тогда старцу ничего не оставалось, как оставить святыню на выбранном ею месте. Дорофей построил хижину рядом с деревом и остался здесь жить.

Местные жители быстро разнесли молву о том, что неподалеку появилась святая икона. К хижине Дорофея потянулись богомольцы. Позже они вскладчину построили обитель.

16 июня Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы;

• преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского чудотворца;

• преподобномученика Киприана;

• священномученика Михаила Маркова.



Католическая церковь 16 июня вспоминает:

• Феликса и Мавра, святых из Нарни.



Народные праздники и приметы 16 июня

Лукьян Ветряк

Народный праздник назвали в честь святого мученика Лукиллиана. Так как на Руси в этот день следили за направлением ветра, к Лукьяну добавилось прозвище «Ветряк».

Согласно приметам, южный ветер в этот день способствует быстрому созреванию урожая. Остальные ветра «предупреждали» о напастях: восточный — приносил болезни, северо-восточный — постоянные дожди, а северо-западный — сырую погоду. Если ветер поднимался с земли, ожидались ясные дни.

На Лукьяна Ветряка крестьяне выбирали место для колодца. Для этого на землю ставили сковороду вверх дном. Если вода намочила сковородку, то колодец можно было рыть в этом месте.

Приметы

Гроза на Лукьяна — к сенокосу.

Дождик на Лукьяна предвещает грибной сезон.

Утренний туман на воде — к ясному дню.

close Marianne Pfeil/Shutterstock/FOTODOM

Совы кричат — наступит непогода.

Какие исторические события произошли 16 июня

1633 год — суд инквизиции признал основателя экспериментальной физики Галилео Галилея виновным в ереси за поддержку гелиоцентрической теории и обязал отречься от взглядов.



— суд инквизиции признал основателя экспериментальной физики Галилео Галилея виновным в ереси за поддержку гелиоцентрической теории и обязал отречься от взглядов. 1783 год — на берегу Южной бухты заложены первые постройки будущего Севастополя: дом для командующего эскадрой, часовня и пристань.



— на берегу Южной бухты заложены первые постройки будущего Севастополя: дом для командующего эскадрой, часовня и пристань. 1815 год — в битве при Линьи Наполеон Бонапарт одержал свою последнюю победу, разбив армию фельдмаршала Блюхера.



— в битве при Линьи Наполеон Бонапарт одержал свою последнюю победу, разбив армию фельдмаршала Блюхера. 1842 год — указом Николая I в Санкт-Петербурге учреждено Депо образцовых мер и весов, что положило начало развитию российской метрологии.



— указом Николая I в Санкт-Петербурге учреждено Депо образцовых мер и весов, что положило начало развитию российской метрологии. 1874 год — создана Кавендишская лаборатория в Кембридже, ставшая одним из ведущих мировых центров науки. Здесь открыли электрон, нейтрон, расщепили атом и расшифровали структуру ДНК.

close Генри Форд Wikimedia Commons

1903 год — в США основана автомобильная компания Ford Motor Company.



— в США основана автомобильная компания Ford Motor Company. 1903 год — зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».



— зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола». 1911 год — основана компания IBM, которая позже выпустила первый американский программируемый компьютер «Марк 1» и гибкий диск для хранения данных.



— основана компания IBM, которая позже выпустила первый американский программируемый компьютер «Марк 1» и гибкий диск для хранения данных. 1925 год — в Гурзуфе начал работу Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 детей жили в палатках у моря.



— в Гурзуфе начал работу Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 детей жили в палатках у моря. 1959 год — в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), созданная на базе сельскохозяйственной выставки.



— в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), созданная на базе сельскохозяйственной выставки. 1963 год — первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова отправилась в полет на корабле «Восток-6».



— первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова отправилась в полет на корабле «Восток-6». 1983 год — Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР и формальным главой государства.



— Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР и формальным главой государства. 1996 год — в России прошли первые президентские выборы с участием Бориса Ельцина.



— в России прошли первые президентские выборы с участием Бориса Ельцина. 2015 год — Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.



— Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. 2016 год — в Китае открылся шанхайский «Диснейленд», второй парк Disney в Азии после токийского.

Дни рождения и юбилеи 16 июня

В 1313 году родился Джованни Бокаччо — итальянский писатель и поэт, автор «Декамерона».



— итальянский писатель и поэт, автор «Декамерона». В 1735 году родился Иван Ганнибал — российский военачальник и главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона.



— российский военачальник и главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона. В 1754 году родился Салават Юлаев — башкирский поэт и национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева.



— башкирский поэт и национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева. В 1888 году родился Александр Фридман — русский математик и геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной.



— русский математик и геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной. В 1954 году родился Сергей Курехин — композитор и участник группы «Аквариум».



— композитор и участник группы «Аквариум». В 1954 году родился Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист, бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда».



— советский и российский журналист, бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда». В 1971 году родился Тупак Шакур — американский рэпер, который оказал большое влияние на мировой хип-хоп.

Кто отмечает день рождения

close Анатолий Чубайс, 2019 год Владимир Астапкович/РИА Новости