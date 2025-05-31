1 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а в России — День северного флота. В Грузии вспоминают святую Нино — одну из самых почитаемых святых в стране. Русская православная церковь чтит память князя Дмитрия Донского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 июня

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей — напоминание о том, что общество обязано обеспечивать базовые права каждого ребенка: на безопасность, образование, медицинскую помощь и защиту от насилия. Праздник был учрежден в 1949 году на Женевском конгрессе по защите женщин и детей для привлечения внимания к системным проблемам — беспризорности, эксплуатации детского труда, социальному неравенству. Он напоминает о том, что дети — не просто будущее человечества, а его настоящее, требующее внимания и защиты здесь и сейчас.

День Северного флота ВМФ России

Северный флот — одна из самых мощных составляющих ВМФ России. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане. На его вооружении находятся атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и новейшие корабли. День Северного флота был учрежден в 1996 году в честь исторического приказа от 1 июня 1933 года о создании Северной военной флотилии, преобразованной в 1937 году в Северный флот.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Всемирный день молока

Праздник, учрежденный в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Его цель — напомнить о пользе молочных продуктов и важности молочной отрасли для экономики и питания. В этот день в разных странах проводят ярмарки фермерских продуктов, дегустации, мастер-классы по сыроварению и даже забеги с молочными бутылками.

Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии

Цель этого дня — помочь распознать скрытые формы психологического давления, манипуляций и эмоционального контроля, которые часто свойственны людям с нарциссическим расстройством личности. Такого рода насилие не всегда видно — оно не про крики и угрозы, а про игнорирование, обесценивание, газлайтинг и разрушение самооценки. Дата приходится на 1 июня и символично совпадает с Днем защиты детей, так как подобное насилие часто начинается в семье.

Какие праздники и памятные даты отмечают 1 июня в других странах

День «Корабль не сдавать» — США. Слова Don't Give Up The Ship («Корабль не сдавать») приписывают капитану Джеймсу Лоуренсу, смертельно раненному в бою с британцами во время англо-американской войны 1812 года. Он успел крикнуть их своей команде перед смертью — и с тех пор это стало девизом для ВМС США. Праздник не официальный, но его чтят в военно-морских кругах, особенно в академиях и на флотских базах. Он напоминает о мужестве, верности присяге и силе духа.

close Эдвард Перси Моран, Перри покидает свой корабль «Лоуренс» Wikimedia Commons

День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба) — Грузия. День пришествия святой Нино, которая считается крестительницей страны и одной из самых почитаемых святых в грузинском православии. Именно ей приписывается распространение христианства на территории Иберийского царства в IV веке, когда оно официально стало одной из первых христианских держав в мире.

День графства Дорсет — Великобритания. Праздник приурочен ко дню святой Уиты, покровительницы региона. В этот день местные жители украшают дома и учреждения флагами Дорсета — желтым крестом на красном фоне, устраивают фестивали, фермерские ярмарки и театрализованные представления.

close Дорсет, Великобритания Vivvi Smak/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 1 июня

День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского

1 июня православная церковь вспоминает святого благоверного князя Димитрия Донского — одного из самых известных русских полководцев и государственных деятелей XIV века. Он прославился как герой Куликовской битвы 1380 года, где объединенное русское войско одержало первую крупную победу над монголо-татарами. Церковь причислила Дмитрия Ивановича к лику святых за благочестие, заботу о церквях и монастырях, а также за смелость и мудрость, проявленные в тяжелое для страны время.

День памяти преподобного Корнилия Комельского

1 июня Русская православная церковь чтит память преподобного Корнилия Комельского — монаха XVI века, основателя Комельского монастыря и духовного ученика святого Нила Сорского. Корнилий был строгим аскетом, сторонником нестяжательства и уединенной жизни, но при этом пользовался авторитетом даже у царей: к нему за советом обращались Василий III и Иван Грозный. Жизнь святого прошла в трудах, молитве и непрерывном духовном поиске. Он строил монастыри, создавал уставы и обучал монахов строгой дисциплине. После смерти его мощи стали почитаться как чудотворные.

1 июня Русская православная церковь также чтит память: • священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100);

• преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420);

• благоверного князя Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523);

• преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского) (1609);

• мученика Калуфа Египтянина (284—303).



Католическая церковь 1 июня вспоминает:

• святого Юстина Мученика;

• святого Иниго из Онья;

• святого Клавдия Вьеннского;

• святого Кресцентия Умбрийского;

• святого Генезиуса Клермонского.

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Народные праздники и приметы 1 июня

Иван Долгий (Ранние льны)

В народном календаре 1 июня называют Иваном Долгим, или днем ранних льнов. С этого дня крестьяне начинали сеять лен — культуру капризную, но очень важную для деревенского быта. Считалось, что лен, посеянный на Ивана, вырастет высоким, крепким и даст ровное, длинное волокно. Была поговорка «Если в этот день дождь — лен будет в рост». Женщины в этот день выходили в поле в чистых сарафанах и с распущенными волосами — чтобы лен тянулся к ним и лучше рос.

Приметы

Сеять лен на Ивана — к доброму урожаю.

Утренняя роса — к плодородию.

Ясный день — к жаркому июню.

Сильный ветер 1 июня — к грозовому лету.

Много цветущей черемухи — к дождливой погоде в ближайшие недели.

Какие исторические события произошли 1 июня

1495 год — зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски.

1533 год — в Англии прошла коронация Анны Болейн, ставшей второй женой Генриха VIII и первой из супруг монарха, которую он казнил.

1725 год — Екатерина I учредила Орден Святого Александра Невского — одну из высших наград Российской империи.

1831 год — английский исследователь Джеймс Росс впервые зафиксировал координаты Северного магнитного полюса.

1924 год — с конвейера сошел первый автомобиль марки Chrysler — шестицилиндровый седан.

2001 год — в Непале наследный принц Дипендра устроил бойню во дворце, убив короля, королеву и почти всю семью.

2009 год — в Атлантике потерпел крушение Airbus A330 рейса AF447 — крупнейшая авиакатастрофа в истории Air France.

2015 год — на реке Янцзы затонул круизный теплоход «Дунфанчжисин» — одна из крупнейших речных трагедий в истории Китая, 442 погибших.

close Спасатели несут тела с перевернувшегося судна недалеко от места затопления судна в районе Цзяньли реки Янцзы, 2015 год Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дни рождения и юбилеи 1 июня

В 1804 году родился Михаил Глинка — композитор, основоположник русской классической музыки, автор опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

В 1844 году родился Василий Поленов — русский живописец-передвижник, автор «Московского дворика» и библейского цикла.

В 1892 году родился Аманулла-хан — король Афганистана, инициировавший модернизацию страны и ее независимость от Британии.

В 1926 году родилась Мэрилин Монро — американская актриса, певица, икона Голливуда 1950-х.

В 1930 году родился Евгений Птичкин — советский композитор, автор популярных песен, включая «Ромашки спрятались».

Кто отмечает день рождения

88 лет исполняется Моргану Фримену — американскому актеру, лауреату «Оскара», одному из самых узнаваемых голосов Голливуда.

78 лет исполняется Джонатану Прайсу — британскому актеру, известному по ролям в театре, кино и сериалах («Игра престолов», «Два папы»).

70 лет исполняется Евгении Симоновой — советской и российской актрисе, народной артистке РФ.

66 лет исполняется Надежде Кадышевой — певице, солистке ансамбля «Золотое кольцо», народной артистке РФ.

52 года исполняется Хайди Клум — немецкой супермодели, телеведущей и продюсеру, звезде шоу Project Runway.

51 год исполняется Аланис Мориссетт — канадской певице и автору песен, обладательнице семи премий «Грэмми».

50 лет исполняется Николу Пашиняну — премьер-министру Армении.

44 года исполняется Эми Шумер — американской стендап-комедиантке и актрисе, звезде фильмов и шоу Netflix.

29 лет исполняется Тому Холланду — британскому актеру, наиболее известному по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.