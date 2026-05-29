День защиты детей: история праздника и как его отметят в 2026 году

1 июня в России отмечают Международный день защиты детей — один из главных праздников детства. Это день, когда особенно важно позаботиться о своих детях и обеспечить безопасные условия для всех юных жителей страны. В этом году году праздник выпадает на понедельник, но даже в будний вечер стоит найти время, чтобы разделить с детьми радостную атмосферу торжества. Как появился День защиты детей, как его принято отмечать и какие мероприятия пройдут в 2026 году — читайте в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День защиты детей в России и других странах

Международный день защиты детей отмечают в мире уже более ста лет, но в определенную дату — только с 1950 года.

1 июня Международный день защиты детей празднуют в России, Армении, Болгарии, Вьетнаме, Китае, Латвии, Эстонии, Польше, Монголии, Казахстане, Чехии и ряде других стран.

В 2026 году 1 июня приходится на понедельник. Это рабочий день.

У праздника есть и другая дата — 20 ноября. В этот день по инициативе ООН в ряде стран празднуют Всемирный день ребенка (World Children's Day).

Как появился Международный день защиты детей

Первым детский праздник придумал американский пастор Чарльз Леонард. В 1857 году он провел в Челси богослужение в честь детей и подростков. Пастор назвал праздник Днем розы, но позже его переименовали в Цветочное воскресенье. Уже в XX веке Международный день защиты детей получил привычное название.

Новый смысл этот день обрел после Первой мировой войны, когда многие дети оказались на грани выживания из-за повсеместного голода. В 1919 году британские волонтеры Эглантайн Джебб и Дороти Бакстон основали «Фонд спасения детей» и инициировали процедуру принятия первой в истории декларации о защите прав детей. В 1924 году Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка — документ, закрепивший право ребенка на материальное и духовное развитие, приоритетную помощь в трудные времена, на еду и достойное воспитание.

В 1949 году Международная демократическая федерация женщин предложила учредить единый праздник для всех стран.

1 июня 1950 года в 51 стране отметили первый День защиты детей.

Традиция празднования 1 июня сохранилась во многих государствах бывшего социалистического лагеря.

В те же времена появилась и вторая дата для празднования Международного дня защиты детей. 20 ноября 1959 года ООН приняла декларацию о правах ребенка, опиравшуюся на Женевскую декларацию. В ней были закреплены равные права для детей всех национальностей, рас и вероисповеданий, а также право на социальное обеспечение и здоровое развитие. В память об этом событии многие страны 20 ноября отмечают Всемирный день ребенка.

Как отметить День защиты детей: смысл и традиции

Международный день защиты детей — это первый день лета, он предваряет три месяца отдыха. Поэтому традиционно для детей устраиваются праздничные мероприятия со сладостями и подарками, а на улицах детям раздают мороженое и воздушные шары.

В праздник принято посещать с детьми парки, концерты, развлекательные центры и игровые площадки. Во многих регионах России День защиты детей масштабно отмечают — проводят спортивные состязания, детские шоу, развлекательные флешмобы, выставки и пикники.

А для взрослых праздник имеет еще и социальный характер. 1 июня проходит множество благотворительных акций, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В мире в День защиты детей напоминают о трудностях для детей в малоразвитых странах — юные жители планеты страдают от болезней, дефицита лекарств, нехватки пищи, невозможности получить образование и от трудовой эксплуатации.

Куда сходить в День защиты детей в 2026 году

В 2026 году Международный день защиты детей выпадает на понедельник, поэтому во многих регионах России отмечают праздник накануне, 30-31 мая. В Москве в эти дни в парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль искусств «Небо», где гостей ждут бесплатный показ спектакля «Вафельное сердце», прогулка «Голоса электричества», кукольный спектакль театра Pia Fraus из Бразилии и другие активности.

В «Лужниках» 30 мая пройдет фестиваль спорта и музыки «День московского спорта». На месте будет работать детская зона, где маленьким гостям сделают аквагрим. Там же пройдут мастер-классы по авиамоделированию и постройке башни с помощью экскаватора. Юные участники фестиваля смогут сразиться в гонке на радиоуправляемых машинках, а более старшие гости — поучаствовать в открытых тренировках в скейтпарке и поиграть в стритбол. Полный список локаций и расписание доступны на сайте мероприятия.

30 мая стартует один из любимых фестивалей москвичей — «Театральный бульвар». Специально для самых маленьких организаторы фестиваля подготовили детскую программу: семейный концерт на Чистопрудном бульваре, чтение сказок Ганса Христиана Андерсена звездой фильма «Горько!» Юлией Александровой, а также различные спектакли. На площадках также пройдут мастер-классы по гриму, созданию объемной открытки-макета Солнечной системы, масок к античному театру. Полный список активностей доступен на сайте проекта «Лето в Москве».

На ВДНХ с 30 мая по 1 июня пройдет «Фестиваль Движения Первых». На площадке запланированы парад единства, музыкально-поэтическое шоу «Вместе» и другие мероприятия. Для гостей откроется фестивальный городок с мастер-классами, уличным театром, спортивной площадкой и другими активностями. Подробнее о программе можно узнать на сайте проекта.

1 июня гости от 7 до 17 лет включительно смогут посетить Исторический музей бесплатно. Кроме того, в музее пройдут мастер-классы и обзорные экскурсии для детей — например, на экскурсии «Детство в Российской империи: от воспитания до полезного досуга» гостям расскажут, как жило юное поколение разных сословий прошлых веков.

В Санкт-Петербурге многие площадки представят праздничную программу 30 мая, активности продлятся и до 1 июня. На Малой Конюшенной улице развернется «Литературный город-сад» в рамках фестиваля «Летние книжные аллеи». Музыка и стихи будут звучать со сцены, а посетители смогут встретиться с писателями и поэтами.

На «Газпром Арене» 30 мая в 19:00 состоится молодежный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.3», посвященный прошедшему 27 мая Дню города. Для старшеклассников и студентов выступят Ваня Дмитриенко, MONA, Bushido Zho, Мартин, а также другие музыканты и диджеи. Билеты доступны для покупки в интернете.

31 мая в 11:00 в Российском этнографическом музее стартует программа ко Дню защиты детей. Для юных посетителей проведут экскурсии и расскажут, в какие игрушки играли дети в деревнях. А в Мраморном зале прозвучат произведения классической музыки известных композиторов.

В Московском парке Победы 31 мая пройдет ежегодное шествие колясок, самокатов и велосипедов «Салют, мультфильмы!». В этом году праздник посвящен 90-летию киностудии «Союзмультфильм». На празднике будут организованы зоны викторин, мастер-классов от библиотек Московского района.

В Летнем саду 31 мая пройдет праздник «Волшебная страна», где будут организованы пространство для игр, квестов и театральных представлений. Вход на праздник бесплатный, развлекательная программа будет работать с 11:00.

1 июня Ленинградский зоопарк приглашает юных жителей и гостей города на фестиваль «ЗоопарКниг». В зоопарке пройдут мастер-классы, квесты и беспроигрышная лотерея. Для детей до 18 лет вход в зоопарк будет бесплатным, необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Мероприятия в честь Дня защиты детей пройдут в разных районах города. Полный список можно увидеть на сайте «Культура Петербурга».

В Казани 1 июня будут работать несколько развлекательных площадок в городских парках. Самая крупная — территория Присутственных мест у Казанского Кремля, где развернется фестиваль «Лето в Татарстане» от «Движения первых». Перед гостями фестиваля выступят артисты и диджеи, На мероприятии также будут работать спортивные площадки, зоны творческих мастер классов.

В детском парке «Елмай» пройдет фестиваль «Мы там, где ты», где юных гостей научат рисовать, лепить и создавать аксессуары. Ребята постарше смогут сразиться в настольный хоккей и мини-футбол. Также предусмотрена музыкальная программа.

Полагаются ли выплаты к Международному дню защиты детей

Накануне праздника многих родителей интересует, не предусмотрена ли разовая выплата на ребенка. Нет, на День защиты детей пособия к празднику не выплачиваются.

Но существуют другие социальные выплаты, которые семьи с детьми могут получить в течение года. Федеральные выплаты делятся на единовременные и ежемесячные. К первым относятся, в частности, пособия при рождении ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью и ряд других. Ко вторым — пособия на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 года, по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет, на ребенка военнослужащего по призыву.

Важно С 1 июня 2026 года работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при обучении на очной форме) могут получить новую семейную выплату, которая представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ. Выплата положена гражданам РФ, постоянно проживающим в стране и уплатившим НДФЛ в году, предшествующем обращению, и не имеющим задолженности по алиментам.

Как отмечают День защиты детей в других странах

В большинстве регионов Германии Международный день защиты детей тоже отмечают 1 июня, праздник называется Kindertag. В этот день детям дарят сладкие подарки и игрушки. В школах проводят классные часы, чаепития и экскурсии.

В Китае 1 июня устраивают концерты и представления для детей и подростков, многие музеи и кинотеатры приглашают ребят на бесплатные выставки и показы, а также делают скидки родителям.

В Испании День детей отмечают 5 января. В переводе с испанского он означает «праздник Короля магии». В этот день жители страны смотрят красочный парад, а детей угощают сладостями. Главная традиция — посетить волшебного Короля, прочитать ему стихотворение и пообещать хорошо учиться. За это Король подарит сувенир.

В Италии дети празднуют День Трех королей и Бефаны 6 января. Он символизирует окончание зимних каникул. В этот день в городах проводятся традиционные шествия, а дети получают подарки от ведьмы Бефаны.

В Японии отмечают День девочек (3 марта) и День мальчиков (5 мая). В праздник девочек одевают в красивые кимоно и водят в гости к друзьям на чаепития. Дома выставляют стенд с куклами для защиты дочерей. В День мальчиков в стране проводят спортивные состязания, а маленьким гостям праздника рассказывают о воинах и самураях.