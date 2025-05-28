Выходные и праздники в июне 2025 года: как мы отдыхаем и что будем отмечать

Производственный календарь на июнь — 2025 с официальными праздниками и выходными днями

Первый месяц лета порадует россиян длинными выходными. В честь Дня России, который мы отмечаем 12 июня, страна будет отдыхать в этом году четыре дня подряд. Какие еще праздники можно будет отметить и выгодно ли брать отпуск в июне — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в июне 2025 года

Согласно производственному календарю 2025 года, в июне 19 рабочих дней и 11 выходных: 1, 7–8, 12–15, 21–22, 28–29 июня.

12 июня отмечается государственный праздник — День России. В связи с этим россиян ждут длинные выходные с 12 по 15 июня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В соответствии с постановлением правительства от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году» выходной с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, россияне отдохнут с четверга по воскресенье.

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Выгодно ли брать отпуск в июне 2025 года

Так как отпускные зависят от количества рабочих дней в месяце, июнь в финансовом плане — один из самых неудачных вариантов в этом году . В нем всего 19 рабочих дней.

Гораздо выгоднее взять отпуск в июле и октябре, там по 23 рабочих дня. Удачными для отпуска станут сентябрь и декабрь, в них по 22 рабочих дня.

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Праздники, памятные дни и даты в июне 2025 года

1 июня — Международный день защиты детей. Один из старейших международных праздников учредили в 1949 году на Женевской сессии Международной демократической федерации женщин.



close Софья Сандурская/ТАСС

2 июня — российский День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Праздник создали в 2011 году по инициативе общественных организаций и поддержке Роспотребнадзора. В этот день некоторые компании устраивают фестивали, где можно попробовать здоровую еду и послушать лекции о важности внимания к своему питанию.

4 июня — Всемирный день борьбы с кариесом. Кариозные образования могут развиться даже у человека, который тщательно ухаживает за полостью рта. Дата была учреждена Всемирной стоматологической федерацией, чтобы в очередной раз напомнить о важности здоровья зубов и регулярных визитов к стоматологу.

4 июня — День Республики Ингушетия. Отмечается в честь принятия Конституции республики в 1994 году. В этот день в Ингушетии проходят официальные церемонии, концерты и народные гулянья.

5 июня — Всемирный день окружающей среды. Праздник появился в 1972 году в рамках открытия Стокгольмской конференции по вопросам окружающей среды. 5 июня считают главным экологическим днем в мире и для каждого года выбирают определенную тематику. В 2025-м это проблема загрязнения пластиком.

6 июня — Международный день русского языка. Праздник учрежден ООН в 2010 году в честь дня рождения поэта Александра Пушкина. В России он отмечается на государственном уровне.

8 июня — Всемирный день океанов. Праздник создали в 2008 году в целях сохранения Мирового океана и правильного использования его ресурсов. 8 июня в разных странах принято проводить субботники и заниматься уборкой прибрежных зон.

12 июня — День России. Государственный праздник отмечается с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В крупных городах в этот день проходят концерты и другие массовые мероприятия, а два дополнительных выходных в этом году — хороший повод присоединиться к веселью.

14 июня — Всемирный день донора крови. Дата учреждена ВОЗ в 2004 году и приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — открывателя групп крови. В России Национальный день донора празднуют 20 апреля, но в июне в стране также открываются временные пункты приема крови, где каждый желающий может ее сдать, внеся свой вклад в помощь больным людям.

close Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

15 июня — День создания юннатского (юннат — сокращенно от «юный натуралист») движения в России. Дата приурочена к открытию Биологической станции юных любителей природы в 1918 году в Москве.

16 июня — День защиты детей Африки. Праздник напоминает о праве каждого ребенка на жизнь, образование и безопасность. Его учредили в память о трагических событиях 1976 года в южноафриканском городе Соуэто, когда дети вышли на мирную демонстрацию против режима апартеида.

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата учреждена ООН в 1995 году, она призвана подчеркнуть важность сохранения плодородных земель, ведь из-за климатических изменений до 40% суши на земле грозит опустынивание.

20 июня — Всемирный день беженцев. Праздник был учрежден ООН в 2000 году, в этот день проводят гуманитарные акции для привлечения внимания к проблемам людей, покинувших свои дома из-за войн и преследований.

21 июня — Всемирный день гидрографии. Праздник посвящен важности науки об измерении и описании водных объектов — гидрографии — для безопасности мореплавания, экологии и экономики.

21 июня — Международный день йоги. По инициативе Индии Генассамблея ООН учредила день йоги в 2014 году. У этой практики много поклонников во всем мире, в том числе в России. В этот день часто можно присоединиться к массовым бесплатным занятиям на открытом воздухе.

22 июня — День памяти и скорби в России. Отмечается в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В этот день по всей России проходят траурные церемонии, митинги, акции памяти и минуты молчания.

23 июня — Международный Олимпийский день. Дата приурочена к созданию Международного олимпийского комитета в 1894 году и посвящена продвижению большого спорта и здоровья.

26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток. Дату выбрала ООН в 1997 году в честь дня вступления в силу Конвенции против пыток.

27 июня — День молодежи в России. В этот день молодых россиян приглашают на спортивные мероприятия, концерты и форумы.

close Сергей Киселев/Агентство «Москва»

30 июня — День астероида. Праздник появился в 2016 году в память о падении Тунгусского метеорита, которое произошло в этот день в 1908 году.

Профессиональные праздники в июне 2025 года

1 июня — День Северного флота. В этот день в 1933 году была основана флотилия Северного Ледовитого океана — предшественница Северного флота. А в 2013 году указом президента РФ праздник был учрежден официально.

close Евгений Биятов/РИА Новости

4 июня — День крановщика. Праздник специалистов, от которых зависит безопасность и эффективность тяжелых погрузочно-разгрузочных работ. В этот день чествуют работников, управляющих грузоподъемной техникой на стройках, заводах, портах и в логистике.

5 июня — День эколога. Профессиональный праздник всех, кто работает в сфере охраны природы и рационального природопользования. День эколога в России совпадает с Всемирным днем окружающей среды, учрежденным ООН.

8 июня — День социального работника. Учрежден указом президента РФ в 2000 году. В этот день поздравляют сотрудников служб социальной защиты, центров помощи населению, работников домов престарелых и интернатов.

8 июня — День работников текстильной и легкой промышленности. Профессиональный праздник специалистов, занятых в производстве тканей, одежды и обуви отмечают во второе воскресенье июня еще с советских времен.

14 июня — День работников миграционной службы. Праздник появился в 2007 году в связи с образованием Федеральной миграционной службы РФ.

15 июня — День медицинского работника. Праздник приходится на третье воскресенье июня. В этот день чествуют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, фармацевтов и всех, кто трудится в системе здравоохранения.

close Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

18 июня — День службы военных сообщений Вооруженных сил РФ. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает оперативную транспортировку войск и техники, связь между различными подразделениями войск, особенно в условиях боевых действий.

20 июня — День специалистов минно-торпедной службы ВМФ. Праздник отмечается с 1996 года, он приурочен к созданию первой минной школы в России в 1906 году.

21 июня — День кинолога МВД. Праздник приурочен к созданию первой школы дрессировки собак в России в 1909 году.

25 июня — День работника статистики. В этот праздник принято поздравлять сотрудников Росстата, территориальных статистических органов и специалистов, занятых в анализе и сборе статистических данных.

25 июня — День моряка. Праздник учредила Международная морская организация, чтобы отметить вклад моряков в мировую экономику и торговлю.

close Павел Львов/РИА Новости

28 июня — День судебного эксперта. Специалисты отмечают праздник с 2002 года, когда день судэксперта приурочили ко дню образования Бюро судебной экспертизы при Министерстве юстиции СССР в 1954 году.

29 июня — День изобретателя и рационализатора. Праздник был установлен в СССР в 1979 году и отмечается в последнее воскресенье июня. Это повод поздравить новаторов и инженеров, которые создают устройства, упрощающие нашу жизнь.

29 июня — День кораблестроителя. Профессиональный праздник, установленный в 2017 году, приурочен к дате основания в 1667 году первого российского военного корабля «Орел». В этот день поздравьте сотрудников конструкторских бюро, верфей и судостроительных заводов.

Религиозные праздники в июне 2025 года

1 июня — День памяти благоверного великого князя Димитрия Донского. Православный праздник назван в честь великого князя Московского, победителя Куликовской битвы. Князь был канонизирован Русской православной церковью в 1988 году как образец православного воина-христианина.

3-8 июня — Великорецкий крестный ход. Один из самых известных православных крестных ходов России, который начинается в Кирове и совершается ежегодно к иконе Николая Чудотворца в селе Великорецкое.

3 июня — Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Один из главных праздников, посвященных чудотворной иконе. Она считается защитницей Руси и особо почитается как спасшая Москву от разорения в 1521 году.

5 июня — День Арафа в исламе. Один из важнейших дней хаджа, паломничества мусульман в Мекку. Верующие проводят этот день в молитве у горы Арафат, прося прощения у Аллаха. Считается, что в этот день паломникам прощают грехи.

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6 июня — День памяти блаженной Ксении Петербургской. Православная церковь вспоминает юродивую во Христе, жившую в XVIII веке. Святая Ксения известна как помощница в семейных и житейских нуждах.

6 июня — Курбан-байрам. Один из двух главных праздников в исламе, следующий сразу за Днем Арафа, отмечается в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама). В этот день мусульмане совершают праздничную молитву и приносят в жертву животных.

7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Праздник установлен в честь чудесного нахождения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна в Команах и перенесения ее в Константинополь.

7 июня — Троицкая родительская суббота. Вселенский день поминовения усопших перед праздником Святой Троицы. В этот день верующие посещают кладбища и молятся о душах умерших родных и близких.

8 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница). Один из двунадесятых православных праздников. В этот день вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое ознаменовало рождение Церкви.

9 июня — День Святого Духа. Праздник отмечают на следующий день после Троицы. Он посвящен почитанию Третьей Ипостаси Святой Троицы — Святого Духа, действующего в Церкви и мире.

12 июня — День шиитов в исламе. Этот день посвящен последователям шиитского направления в исламе, отмечается религиозными мероприятиями и молитвами. В некоторых странах в День шиитов изучают наследие имамов.

14 июня — Прославление святого праведного Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский был одним из наиболее почитаемых русских святых XIX века. Он трудился священником, прозорливцем и духовным наставником.

16 июня — День перенесения мощей царевича Димитрия. День памяти события 1606 года, когда мощи святого страстотерпца Димитрия Угличского были перенесены в Москву. Он считается покровителем невинно убиенных.

16 июня — Начало Петрова поста. Многодневный пост начинается через неделю после Троицы и завершается праздником святых апостолов Петра и Павла (12 июля). Пост держат для духовного очищения, во время него готовятся к апостольскому торжеству.

18 июня — День благоверного князя Феодора Ярославича. Брата святого Александра Невского и князя новгородского почитают как смиренного и праведного правителя.

24 июня — День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. Православная церковь вспоминает двух апостолов от семидесяти. Варнава был сподвижником апостола Павла, а Варфоломей — одним из двенадцати апостолов.

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя. Один из главных христианских праздников в западной традиции посвящен рождению Иоанна Предтечи — пророка и предвестника пришествия Христа.

27 июня — День святителя Мефодия Константинопольского. В этот день вспоминают патриарха IX века, исповедника и борца с иконоборчеством, который сыграл важную роль в восстановлении иконопочитания в Византии.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Юбилеи известных людей в июне 2025 года

1 июня — 70 лет исполняется советской актрисе театра и кино Евгении Симоновой.

1 июня — 50 лет исполняется премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

3 июня — 45 лет празднует телеведущая программы «Мужское женское» Юлия Барановская.

3 июня — 35 лет исполняется казахстанскому рэперу и продюсеру Скриптониту.

4 июня — 50 лет празднует американская актриса Анджелина Джоли.

7 июня — 85 лет исполняется советскому и российскому актеру и режиссеру Леониду Кулагину.

7 июня — 65 лет отмечает актриса Татьяна Друбич.

7 июня — 25 лет исполняется капитану футбольного клуба «Краснодар» и игроку сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

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8 июня — 85 лет исполняется американской певице и актрисе Нэнси Синатре, дочери Фрэнка Синатры.

8 июня — 55 лет отмечает актриса Юлия Ауг.

10 июня — 60 лет исполняется британской актрисе и модели Элизабет Херли.

11 июня — 50 лет празднует пианист, народный артист России Денис Мацуев.

12 июня — 75 лет исполняется клоуну, актеру и театральному режиссеру Вячеславу Полунину.

12 июня — 60 лет исполняется актеру Александру Дьяченко.

13 июня — 85 лет празднует югославский актер Гойко Митич.

13 июня — 35 лет празднует британский актер и звезда фильма «Быстрее пули» Аарон-Тейлор Джонсон.

14 июня — 35 лет исполняется телеведущей Регине Тодоренко.

16 июня — 70 лет отмечает российский политик и бизнесмен Анатолий Чубайс.

16 июня — 70 лет исполняется музыкальному критику и публицисту Артемию Троицкому.

17 июня — 45 лет празднует американская теннисистка, олимпийская чемпионка Винус Уильямс, сестра Серены Уильямс.

19 июня — 80 лет исполняется актрисе театра и кино Наталье Селезневой.

21 июня — 40 лет исполняется американской певице и автору песен Лане Дель Рей.

22 июня — 75 лет отмечает актриса театра и кино, звезда картины «Похороните меня за плинтусом» Светлана Крючкова.

22 июня — 55 лет празднует журналист и телеведущий Отар Кушанашвили.

23 июня — 60 лет исполняется певцу Валерию Меладзе.

23 июня — 55 лет исполняется французскому композитору и автору саундтрека к фильму «Амели» Яну Тирсену.

24 июня — 35 лет исполняется певице Анне Асти.

26 июня — 55 лет празднует американский режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон.

26 июня — 20 лет исполняется принцессе Нидерландов Алексии.

27 июня — 50 лет исполняется американскому актеру Тоби Магуайру, известному по трилогии «Человек-Паук».

28 июня — 40 лет исполняется телеведущей и гимнастке Ляйсан Утяшевой.

30 июня — 50 лет отмечает бывший автогонщик «Формулы-1» и брат Михаэля Шумахера Ральф Шумахер.

30 июня — 40 лет исполняется американскому пловцу и многократному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу.

Народные праздники в июне 2025 года

1 июня — Иван Долгий. С этого времени становится заметно длиннее световой день. В деревнях на Ивана Долгого начинались активные работы в огородах и на сенокосе. Считалось, что начинать важное дело в этот день — к успеху.

2 июня — Тимофей Грядочник. На Тимофея сажали поздние культуры. Женщины с утра выходили на грядки, пели при посадке зазывные песни для хорошего урожая. Считалось: если в этот день хорошая погода — жди теплого и сухого лета.

3 июня — Оленин день. В этот день по наблюдению за оленями и другими дикими животными предсказывали летнюю погоду. Если олень выходил на открытую местность, то ждали грозу. Считалось, что сны на Оленин день — вещие.

4 июня — Василиск. День считался опасным: люди остерегались змей и других ползающих животных. Запрещалось ходить в лес и в высокую траву. Чтобы отпугнуть змей, хозяйки окуривали дворы можжевельником.

8 июня — Карп Карполов. В этот день почитали святого Карпа — покровителя рыбаков. Улов с рыбалки приносили домой и делились с соседями. Верили: если рыба попалась быстро — весь месяц будет удачным.

9 июня — Федорин день. День был посвящен домовой нечисти. Чтобы задобрить домового, на ночь оставляли в углу хлеб и соль, проводили ритуалы очищения жилища от скопившейся за весну энергии. Нельзя было брать в долг или начинать новое дело.

10 июня — Никита Гусятник. На Никиту Гусятника начинали выпускать гусят на пастбища. Если гусята были активны и не боялись воды, то лето ждали теплым и урожайным.

12 июня — Змеиный праздник. Считалось, что змеи в этот день покидают свои норы и ищут новые жилища. Чтобы не встретиться с ползучими животными, на Руси в это время выкуривали избы, закапывали угли и пепел от костра. Беременным женщинам запрещалось выходить из дома — «чтоб змея душу не испугала».

13 июня — Еремей Распрягальник. В этот день отдыхали от трудов — распрягали лошадей, давали скоту отдохнуть. Говорили: «Еремей — к покою, а не к пашне». В этот день чаще устраивали беседы, пели, гадали на будущее лето.

15 июня — Вьюн Зеленый. Обрядовый день связан с цветением вьюнка. Девушки плели венки из полевых цветов и запускали их по воде, гадая на любовь. Если венок быстро уплывал, можно было ждать скорую свадьбу. День считался особенно благоприятным для зачатия детей.

17 июня — Митрофан Навозник. На Митрофана начинались массовые удобрения полей. В этот день пахари и скотники проводили обряд призыва урожая: закапывали в поле лепешки и оставляли в борозде молоко. Говорили: «Кто навозом землю одарит — хлеба с нее соберет».

18 июня — Дорофеев день. Праздник деревенских ткачей и портных запомнился обрядами с тканями, шитьем и ремонтом одежды. Если день пасмурный, то зиму ждали снежной, говорили: «Тучи на Дорофея — к шубе в декабре».

20 июня — Федот Страж. Обереговый день. В этот день устанавливали на подворьях венки из полыни и крапивы от зла и дурного глаза. Считалось, что в эту ночь бесы особенно активны.

21 июня — Федор Колодезник. На Федора очищали колодцы и источники. Если вода в колодце звучала глухо, готовились к засухе, если журчала — к дождям.

23 июня — Знамения Тимофея. В этот день на Руси присматривались к небу, облакам, поведению животных — в народе считалось, что именно в этот день можно увидеть ближайшее будущее.

24 июня — День Варнавы. На Варнаву почитали силу трав. Считалось, что все растения в этот день имеют наибольшую целебную силу. Сбор трав начинали еще до восхода солнца и позже мастерили обереги, плели пояса из зверобоя, мяты и ромашки.

26 июня — Акулина Гречишница. В этот день засевали гречиху. Хозяйки пекли блины из старой муки, чтобы задобрить землю и попросить ее дать щедрый урожай. Говорили: «Акулина в поле — греча на столе».

29 июня — Тихон Тихий. День тишины и созерцания было принято проводить без ссор, работы и скандалов. Если человек нарушал тишину — на него могла обидеться природа. Воду в этот день набирали только молча — считали ее особой, «серебряной».

Забавные и необычные праздники в июне 2025 года