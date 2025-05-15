Хадж в Мекку в 2025 году: для чего совершают паломничество и как оно проходит

История и обычаи хаджа в Мекку: когда он пройдет в 2025 году и какие правила нужно соблюдать

Хадж является одним из пяти столпов ислама. Мусульманская религия предписывает каждому верующему хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где находится Кааба — главная исламская святыня. В чем суть хаджа, какие требования нужно выполнять для совершения этого обряда и когда начнется паломничество в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдет хадж в 2025 году

Паломничество в Мекку, священный для мусульман город, совершается с начала 12-го месяца лунного мусульманского календаря — зуль-хиджа. Каждый год сроки проведения этого мероприятия меняются, потому что год в исламском календаре на 11 дней короче григорианского.

с 4 по 9 июня пройдет хадж в 2025 году

Название 12-го месяца мусульманского календаря в переводе с арабского означает «обладающий паломничеством».

Во время хаджа верующие посещают священные места и выполняют религиозные обряды. Главный из них связан с мусульманской святыней Каабой — кубической постройкой во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

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История возникновения обряда

В переводе с арабского слово «хадж» означает стремление к чему-либо величественному. В исламе это понятие имеет конкретный смысл: посещение Мекки и ее окрестностей (горы Арафат, долин Муздалифа и Мина) для совершения особых ритуалов.

Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. сказано в Коране

По мусульманскому преданию, Аллах повелел пророку Ибрагиму и его сыну Исмаилу восстановить разрушенную потопом Каабу на том месте в пустыне, где Хаджар, жена пророка Ибрагима, нашла источник Зам-зам, пройдя семь раз с молитвой между холмами Сафа и Марва. В исламе Кааба считается Домом Всевышнего на земле. Семикратное хождение между холмами Сафа и Марва стало обязательным ритуалом для паломников при совершении хаджа.

Согласно преданию, правила проведения хаджа пророку Ибрагиму рассказал Аллах.

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Мекка часто переходила от одного арабского племени к другому. В тех местах было распространено язычество, сохранявшее свое влияние до появления пророка Мухаммеда (потомка Ибрагима), который и основал первое мусульманское государство в городе Медина. После того как мусульмане завоевали Мекку, Мухаммед уничтожил поставленные там языческие статуи. С тех пор все служения и обряды были посвящены только Аллаху.

Какие места посещают во время хаджа

Совершая хадж, паломники посещают места, которые связаны с важными событиями исламской истории и символизируют значимые аспекты мусульманской религии.

Началом паломничества является Мекка, город в Саудовской Аравии, где мусульмане посещают Аль-Харам — запретную или заповедную мечеть в переводе с арабского. В центре этой мечети находится Кааба, святыня в виде кубической постройки. Ежедневно мусульмане со всего мира совершают молитвы, обращаясь лицом к Каабе. Во время хаджа паломники могут обойти эту святыню в ритуале, называемом таваф, а также прикоснуться к Черному камню, встроенному в один из углов Каабы. Этот камень, по преданию, был дан самим Аллахом пророку Ибрагиму. Он символизирует чистоту веры.

Далее паломники отправляются к двум холмам — Сафа и Марва, расположенным внутри мечети Аль-Харам. Между этими холмами мусульмане совершают семикратный ритуальный бег, символизирующий страдания и терпение Хаджар, жены пророка Ибрагима, которая искала воду для своего сына Исмаила в пустыне. Ритуальный бег между холмами расстояние между которыми составляет 450 метров напоминает паломникам о важности веры в трудные времена. Этот этап совершения хаджа также напоминает верующим о божественной помощи в момент отчаяния: по воле Аллаха в пустыне возник колодец Зам-зам, когда Хаджар отчаянно искала воду.

Кульминацией паломничества является стояние на горе Арафат. Паломники собираются в долине Арафат на 9-й день месяца зуль-хиджа и проводят его в молитвах, прося прощения у Аллаха за свои грехи. Стояние на Арафате символизирует Судный день, когда все люди окажутся перед Всевышним, чтобы ответить за свои поступки.

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Затем паломники направляются в долину Муздалифа, находящуюся между горой Арафат и городом Мина. В этой местности верующие проводят ночь под открытым небом. Они молятся и собирают камешки, готовясь к выполнению ритуалов на следующий день.

Ночлег под открытым небом в Муздалифе напоминает паломникам о равенстве людей перед Богом, независимо от их достатка.

Потом мусульманские паломники прибывают в Мину, где им предстоит совершить ритуал, символизирующий побивание шайтана камнями. Ритуал предполагает бросание камешков в каменные столбы (джамараты) и восходит к истории о жертвоприношении Ибрагима, который по воле Аллаха готов был принести в жертву своего сына. На пути Ибрагиму встретился шайтан, который старался отговорить его идти на такую жертву. В ответ пророк бросал в него камни.

В завершении паломники возвращаются в Мекку, где совершают финальный обход Каабы, что символизирует окончание паломничества и готовность вернуться домой в обновленном состоянии.

Правильное выполнение хаджа, согласно верованиям, гарантирует отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробной жизни.

Окончание хаджа знаменует Курбан-байрам — главный праздник жертвоприношения в исламе. В последний день паломничества мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся.

Обязательные столпы хаджа

В ходе паломничества требуется исполнение определенных действий, или обязательных столпов хаджа. Их нарушение или неисполнение делает обряд недействительным.

Ихрам — намерение совершить хадж, сопряженное с соблюдением определенных запретов.

Таваф аз-зияра или таваф аль-ифада — обход вокруг Каабы.

Вукуф би-Арафа — стояние на горе Арафат.

Сай байна ас-Сафа ва аль-Марва — бег между холмами Марва и Сафа.

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Запреты во время хаджа

Паломнику запрещается сквернословить, ссориться с людьми и причинять вред всему живому. Кроме того, нельзя торговать и делать что-либо относящееся к мирской жизни. Запрещены сексуальные отношения. Нельзя стричься, бриться, использовать различные благовония, носить драгоценности и украшения, курить. Соблюдая запреты, паломник входит в состояние ихрама (духовной чистоты).

Если происходит нарушение какого-либо пункта, то хадж считается недействительным.

Хадж совершается мусульманином, если на то имеется достаточное количество средств для обеспечения себя во время паломничества, а также своей семьи. Если человек по уважительным причинам (например, из-за состояния здоровья) не может совершить хадж, он может нанять мусульманина, уже совершившего подобное паломничество, который сделает это за него. Такого «посланца» называют «вакиль аль-хадж».

Одежда для хаджа

Для совершения хаджа нужна специальная одежда, состоящая из двух кусков простой ткани. Мужчины надевают белые покрывала: одно закрывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо. Эти одеяния символизируют чистоту помыслов паломников. Женщины также надевают белые одеяния и покрывают голову платком так, чтобы видимыми оставались только лицо, кисти рук и ступни ног.

В четырех километрах от Каабы находится место, где паломники облачаются в специальные одеяния. Оно называется микат.

Хадж в современном мире

В 2025 году Саудовская Аравия ввела новые правила для совершения хаджа: для паломничества в Мекку и Медину необходимо наличие специальной визы. Теперь путешествующие для совершения хаджа незаконным путем могут подвергнуться штрафу, аресту на шесть месяцев, а также выдворению с запретом въезда в королевство на срок до 10 лет.

Новые правила введены для борьбы с нелегальным хаджем. Пребывание по туристической визе на территории совершения обрядов паломничества запрещено в связи с тем, что такая ситуация создает большие проблемы для властей Саудовской Аравии.

Готовясь принимать паломников, в королевстве исходят из официальных цифр и в соответствии с этим выделяют необходимые ресурсы: транспорт для перевозки, точки питания, палаточные лагеря. Когда реальное число паломников гораздо выше заявленных цифр, это приводит к негативным последствиям — люди остаются долгое время на солнце без еды, воды и надлежащей помощи.

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Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. В прошлом году четыре российских паломника умерли во время хаджа в Мекку, сообщило генконсульство России в Джидде.