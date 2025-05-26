26 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Если с утра в понедельник вам захотелось сладкого или вдруг вас осенили бизнес-идеи — это не просто так. Праздничный календарь 26 мая полон неожиданностей. Тут и День предпринимательства, и Всемирный день рыжих, и праздник черничного чизкейка. В Израиле воспевают Иерусалим, а в английской глубинке люди гоняются за сыром, катящимся с горы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 26 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 мая

День российского предпринимательства

26 мая в России отмечается День предпринимателя — праздник людей, которые, несмотря ни на что, берут на себя риски, создают рабочие места и двигают экономику вперед. Появился праздник сравнительно недавно — в 2007 году. Его учредили, чтобы подчеркнуть важность бизнеса для страны и выразить признательность тем, кто не побоялся пойти по этому непростому пути. Традиции предпринимательства в России зародились в давние времена, а фамилии, вроде Морозовых и Третьяковых, стали синонимами прогресса и меценатства.

День барса на Алтае

На Алтае 26 мая вспоминают одного из самых редких и загадочных обитателей гор — снежного барса, или ирбиса. Этот хищник почти неуловим: его сложно заметить не только туристам, но и опытным зоологам. Праздник появился как напоминание о важности сохранения редкого животного. В этот день проходят экологические акции, лекции в школах и флешмобы в соцсетях — с фото барсов, призывами к защите дикой природы. Впрочем, сам герой торжества вряд ли в курсе, что у него есть собственный день — он по-прежнему скрывается где-то на склонах Белухи.

Всемирный день рыжих

26 мая — день, когда обладатели огненной шевелюры по праву оказываются в центре внимания. Их чествуют как минимум за терпение: ведь шутки про рыжих они слышат с детства. Всемирный день рыжих — неофициальный, но любимый многими праздник. Его отмечают фотосессиями, флешмобами и фестивалями, особенно в странах Европы. А еще в этот день принято напоминать: рыжий цвет волос — это не только красивое, но и по-настоящему редкое явление. Лишь около 2% населения Земли может похвастаться таким подарком природы.

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Всемирный день Дракулы

26 мая все, кто обожает мистику, вампиров и готическую эстетику, получают официальный повод вытащить из шкафа черный плащ и перечитать Брэма Стокера. Именно в этот день в 1897 году вышел роман «Дракула». С тех пор имя трансильванского графа стало синонимом вампирской темы в кино, литературе и массовой культуре. Празднуют Всемирный день Дракулы по-разному: кто-то смотрит старую экранизацию с Белой Лугоши, кто-то участвует в квестах и маскарадах, а фанаты посерьезнее — читают исторические хроники о Владe Цепеше, реальном прототипе кровопийцы. Забираться в подвал и ждать полнолуния совсем не обязательно — можно просто заказать борщ с чесноком и мысленно поздравить Дракулу с выходом в свет.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 мая в других странах

День черничного чизкейка — США. В Америке 26 мая — это день, когда совесть не мучает за второй кусок десерта. Потому что это праздник в честь одного из самых нежных и соблазнительных сладких блюд — черничного чизкейка. Вариантов его приготовления миллион: с песочным основанием, без, с запеканием или холодный, с творожным сыром или сливками. Но черника — обязательный гость: она придает чизкейку кисло-сладкую нотку и статус «почти полезного». В этот день пекарни в США устраивают акции, а в соцсетях проходят конкурсы фото самых красивых и аппетитных кусочков.

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День Иерусалима — Израиль. В Израиле отмечают Йом-Йерушалаим — праздник в честь воссоединения Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. Тогда израильские силы вошли в Восточный Иерусалим, и впервые за много лет евреи получили доступ к Стене Плача — одной из главных святынь иудейского мира. Йом-Йерушалаим не входит в число религиозных праздников, но для многих он имеет важное духовное значение. В этот день на улицах города проходят парады с национальными флагами и патриотическими песнями, а также экскурсии по Старому городу и церемонии у памятных мест.

Весенний банковский выходной — Великобритания. Если вы 26 мая оказались в Великобритании и не поняли, почему офисы закрыты, а люди гуляют в парках — поздравляем, вы попали на весенний банковский выходной (Spring Bank Holiday). Это один из тех редких случаев, когда вся страна будто получает официальное разрешение ничего не делать. Исторически банковские выходные появились в XIX веке как способ дать сотрудникам банков хотя бы пару дней отдыха в году. Позже идею подхватили и другие отрасли. Весенний день отдыха всегда выпадает на последний понедельник мая — и это идеальное время для пикников, коротких поездок, ленивых прогулок и всего, что можно делать под зонтом или без, в зависимости от британской погоды.

Куперсхиллская сырная гонка — Великобритания. Нет, вы не ослышались: каждый год в конце мая на холме Куперс в Глостершире собираются сотни людей, чтобы догонять сыр. Настоящая круглая головка чеддера весом около 4 кг катится с крутой горы, а за ним несется толпа смельчаков, которые не боятся ни синяков, ни растяжений, ни потери репутации. Эта странная традиция зародилась несколько веков назад и, несмотря на травматичность, пользуется бешеной популярностью. Некоторые исследователи считают, что она изначально была языческим обрядом, связанным с плодородием.

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Религиозные праздники 26 мая

День памяти мученицы Гликерии и мученика Лаодикия Гераклейского

26 мая Русская православная церковь чтит память святой Гликерии — раннехристианской мученицы, пострадавшей за веру в III веке в городе Гераклея Фракийская. По преданию, во время языческого праздника она открыто исповедовала христианство и отказалась поклоняться идолам. За это Гликерию подвергли жестоким пыткам, но заключение не сломило ее веру. Тогда Гликерию бросили львам: первая львица легла у ее ног, а вторая загрызла ее, но не растерзала тело.

Интересно, что тюремщик Лаодикий, пораженный стойкостью святой, сам обратился в христианство и вскоре тоже принял мученическую смерть. Таким образом, церковь вспоминает их вместе — как символ несломленного духа и силы убеждений. В этот день принято молиться о защите от врагов и укреплении в вере.

26 мая Русская православная церковь также чтит память: • мученика Александра Римского;

• святителя Павсикакия, епископа Синадского;

• святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами;

• преподобного Евфимия Иверского.



Католическая церковь 26 мая вспоминает:



• cвятого Филиппа Нери, священника, основателя Конгрегации ораторианцев;

• святого Ламберта из Вагхеметца, отшельника;

• святого Павлина Ноланского (в некоторых календарях).

Народные праздники и приметы 26 мая

Лукерья Комарница

В народном календаре 26 мая — Лукерья Комарница. Название говорит само за себя: считалось, что именно в этот день появляются первые комары. Причем не просто жужжащие, а целые полчища — «комарья гора», как говорили крестьяне. Неудивительно, что к Лукерье относились с уважением и старались не сердить ни ее, ни назойливых кровососов.

В этот день не ходили в лес без нужды, избегали сырости и старались держать дом в порядке, чтобы не привлечь насекомых. Также хозяйки вешали в избе полынь или мяту — на всякий случай. Если комаров было особенно много, считалось, что лето будет теплым, но дождливым.

Приметы

Если день теплый и солнечный — лето будет сухим и жарким.

Комаров много — к сырому, урожайному лету.

Если у деревьев много сока — к плодородному году. Особенно следили за березами и кленами.

Ветер с юга — к теплым дням. С севера — к похолоданию.

Какие исторические события произошли 26 мая

451 год — в битве на Аварайрской равнине армяне потерпели поражение от сасанидской армии, но отстояли право на христианскую веру.

1232 год — папа Григорий IX направил первых инквизиторов в Арагон, положив начало будущей Испанской инквизиции.

1521 год — император Карл V подписал Вормсский эдикт, объявивший Мартина Лютера вне закона.

1679 год — в Англии принят закон Habeas Corpus, гарантирующий неприкосновенность личности.

1768 год — Екатерина II поручила установить памятник Петру I — будущего «Медного всадника».

1799 год — войска Суворова взяли Турин во время Итальянского похода.

1865 год — завершилась Гражданская война в США — капитулировала последняя армия южан.

1905 год — в Каннах покончил с собой Савва Морозов — меценат и один из богатейших людей России. По другой версии, он был убит.

Спонсор большевиков: кто довел до смерти Савву Морозова 26 мая 1905 года в Каннах от ранения в сердце скончался один из богатейших людей... 26 мая 12:02

1918 год — Закавказская Федерация распалась на Грузию, Армению и Азербайджан.

1928 год — ФИФА утвердила проведение чемпионатов мира по футболу каждые четыре года.

1938 год — в Вольфсбурге Гитлер заложил первый камень завода «Фольксваген».

1945 год — в Норвегии арестован нобелевский лауреат, писатель Кнут Гамсун за сотрудничество с нацистами.

1948 год — в ЮАР официально начата политика апартеида.

1953 год — началось Норильское восстание заключенных Горлага.

«Нас убивают! Не будем работать!» Как восстание в Норильске привело к развалу ГУЛАГа 26 мая 1953 года тысячи политзаключенных подняли восстание в Горном лагере в Норильске... 26 мая 18:31

1966 год — Гайана получила независимость от Великобритании.

1972 год — СССР и США подписали договор об ограничении систем ПРО, положив начало политике «разрядки».

2020 год — в США начались массовые протесты против расизма после убийства Джорджа Флойда.

close Церемония прощания с Джорджем Флойдом в нью-йоркском Бруклине, 4 июня 2020 года Andrew Kelly/Reuters

Дни рождения и юбилеи 26 мая

В 1478 году родился Климент VII — 219-й папа Римский из рода Медичи.

В 1667 году родился Абрахам де Муавр — французский математик, внесший вклад в теорию вероятностей.

В 1861 году родился Алексей Введенский — русский религиозный философ, писатель, богослов.

В 1876 году родился Роберт Йеркс — американский психолог, исследователь поведения животных.

В 1895 году родилась Доротея Ланж — американская фотожурналистка, икона документальной фотографии.

В 1907 году родился Джон Уэйн — американский актер, символ эпохи вестернов.

В 1908 году родился Алексей Арбузов — русский советский драматург, писатель.

В 1920 году родилась Пегги Ли — джазовая певица, актриса и автор песен.

В 1926 году родился Майлс Дейвис — выдающийся джазовый трубач и новатор.

В 1935 году родился Аллан Чумак — советский и российский телевизионный деятель, называвший себя экстрасенсом и целителем.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Людмиле Петрушевской — русской писательнице, драматургу и поэтессе.

77 лет исполняется Екатерине Лаховой — российскому политику, председателю Союза женщин России.

71 год исполняется Мариану Гольду — солисту немецкой группы Alphaville.

63 года исполняется Аркадию Мамонтову — российскому журналисту и телерепортеру.

61 год исполняется Ленни Кравицу — американскому рок-музыканту, певцу и продюсеру.

56 лет исполняется Анжелике Варум — российской эстрадной певице, заслуженной артистке РФ.

54 года исполняется Мэтту Стоуну — американскому мультипликатору, продюсеру, актеру, одному из создателей мультсериала «Южный парк».