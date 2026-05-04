Когда последний звонок в школах в 2026 году: дата, традиции праздника, начало летних каникул

Какого числа последний звонок в школах России в 2026 году, как он проходит, когда начнутся каникулы

Последний звонок — не только один из главных школьных праздников, но и трогательный день для учеников и их родителей. Школьники празднуют окончание учебного года и старт летних каникул. Для выпускников это день прощания со школой, после которого начинается экзаменационная пора. Когда и как отметят последний звонок в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа состоится последний звонок в 2026 году

В 2026 году последний звонок прозвенит для российских школьников 26 мая, во вторник . Такие рекомендации Министерство просвещения России направило во все регионы страны.

В 2025 году школьный праздник проводили 24 мая.

Однако окончательное решение о дате праздника школа принимает сама и с учетом конкретных обстоятельств может перенести торжество на другой день.

Последний звонок считается праздником для учащихся 9-х и 11-х классов. После него выпускников ждут экзамены и получение аттестатов. Остальные школьники радуются последнему звонку как окончанию учебного года и началу трехмесячных каникул.

Проведение выпускных вечеров, согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, намечено на 27 июня.

С 27 мая по 31 августа продлятся летние каникулы у российских школьников

История праздника последнего звонка в России

Считается, что традицию отмечать последний звонок заложил заслуженный учитель РСФСР, педагог из Краснодара Федор Брюховецкий. В первые годы Великой Отечественной войны он работал учителем, а в 1943 году был назначен директором школы. В то время многие ученики остались сиротами, школа находилась в упадке. Для сплочения ребят Брюховецкий работал над созданием школьного сообщества.

В январе 1944 года в школу пришло письмо о том, что ее выпускник Александр Мироненко стал Героем Советского Союза. Брюховецкий решил организовать по этому поводу школьный праздник, и именно это событие стало поворотным моментом в истории последнего звонка. Тот праздник получил название «За честь школы», детям он понравился, и директор понял, что такие традиции очень нужны. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

По другой версии, последний звонок провели в московской школе №182 (ныне №1388) 25 мая 1948 года.

Постепенно традиция отмечать последний звонок распространилась по всему Советскому Союзу, а в 1970-х годах праздник включили в обязательный календарь школьных мероприятий.

Закреплению праздника способствовала массовая культура. Советские режиссеры все чаще показывали его в фильмах, а композиторы сочиняли песни о последнем звонке. Один из ярких примеров — прозвучавшая в фильме «Розыгрыш» песня «Когда уйдем со школьного двора» Александра Флярковского. Она ассоциируется с последними школьными деньками и по сей день сопровождает праздники выпускников.

Традиции последнего звонка

Согласно рекомендациям Министерства просвещения России, в программу последних звонков и выпускных вечеров включена церемония поднятия российского флага и исполнения государственного гимна страны. В школах России это становится одним из ключевых событий торжественной линейки с участием выпускников, родителей, учителей, завучей и директора.

Неизменная и популярная традиция — праздничное шествие выпускников в парадной форме. В некоторых школах соблюдается дресс-код в виде официальных костюмов для мальчиков и белых фартуков для девочек. Под аплодисменты младших учеников выпускники проходят по коридорам школы под музыку и собираются в зале или во дворе на торжественной линейке.

Официальная часть праздника продолжается приветственным словом и напутствием директора выпускникам. После этого младшие ученики читают стихи, показывают танцевальные и песенные номера. Кроме того, перед героями торжества выступают родители с поздравлениями и благодарностями в адрес педагогов.

После напутственных слов и поздравлений выпускники танцуют вальс, который начинают репетировать за несколько месяцев до праздника. Это один из самых трогательных моментов последнего звонка для всех присутствующих.

Еще одна красивая традиция — чествование педагогов. На празднике присутствуют учителя начальных классов, которые встретили ребят в их первый учебный день на пороге школы. Выпускники преподносят букеты цветов каждому учителю, кто вел у них предметы в разные годы обучения.

Кульминацией праздника становится сам последний звонок. В этот момент выпускник торжественно проходит по школьному залу или двору. На его плече сидит нарядная первоклассница и звонит в колокольчик. Трогательный момент завершается аплодисментами.

Финал праздника проходит в школах по-разному. В некоторых учебных заведениях ребята выпускают в небо белых голубей — символ мира, радости, полета, начала новой взрослой жизни. После линейки для выпускников проводится символический последний урок или чаепитие.

Сейчас появляются новые атрибуты праздника, например, выпускники высаживают деревья, сочиняют и исполняют песни про школьную жизнь. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

На этом официальная часть праздника заканчивается, и ребята переходят к неформальной части. После торжественной линейки они идут гулять в парки, на набережные, фотографироваться, кататься на теплоходе, устраивать пикники и иным образом праздновать окончание учебы.

Подготовка к последнему звонку

В процесс организации главного школьного праздника вовлечены не только ученики, директор, завуч и классные руководители, но и родительские комитеты выпускных классов.

У каждого из них свои задачи: администрация школы составляет и согласовывает сценарий мероприятия, а также назначает ответственных за оформление праздничного помещения и техническое сопровождение праздника.

Педагоги вместе с детьми и родителями готовят музыкальные, танцевальные, поэтические номера, оттачивают вальс выпускников.

Родительский комитет занимается украшением школы к празднику шарами, гирляндами, фотографиями выпускников. На родителях лежит ответственность за приобретение цветов, поздравление педагогов, организацию фотозон и проведение чаепитий. В некоторых классах дети или родители делают видео о школьных годах со словами благодарности всему педагогическому составу и другим сотрудникам школы.

Атрибуты последнего звонка

На последнем звонке принято выглядеть нарядно и торжественно. Поэтому парни-выпускники часто выбирают белую рубашку, серый, синий или черный костюм и галстук в тон. Девушки надевают нарядные белые блузки, юбки темных цветов и гольфы. Многие выпускницы заплетают косы или делают прически, украшая волосы белыми бантами. У девушек популярна традиция наряжаться в коричневые школьные ретро-платья и белые фартуки.

Многие девушки-выпускницы после перестройки, когда во многих школах была отменена обязательная форма, надевали 25 мая советскую коричневую форму с белыми фартуками и украшали голову бантами. Надежда Александрова Культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

Белый школьный фартук в советские времена считался парадным. Вопреки образам в фильмах и сериалах, в СССР ученицы носили с коричневым платьем черный фартук в качестве повседневной школьной формы.

Но главным атрибутом праздника неизменно остается лента выпускника. По традиции, она изготовлена из атласа или сатина красного цвета. Но в некоторых школах можно увидеть ребят с лентами синего, белого или серебристого цветов. Ленту надевают через правое плечо и крепят булавками. После праздника ленты оставляют в школах или забирают домой.

Выпускные вечера: подготовка и традиции

Через месяц, 27 июня, у выпускников состоится финальное прощание со школой — выпускной вечер. В этот период основной этап сдачи экзаменов уже позади, и поэтому можно насладиться выпускным балом. В преддверии праздничного события юноши традиционно надевают белую рубашку и парадный костюм. А девочки выбирают нарядные платья или костюмы, дополняют их аксессуарами и делают впечатляющие прически.

Торжественная часть выпускного вечера проходит в актовом или спортивном зале, или в школьном дворе. Праздник начинается с приветственного слова директора и продолжается чествованием выпускников. Кульминацией праздника становится вручение аттестатов об образовании. Отличившихся ребят награждают золотыми и серебряными медалями, грамотами и благодарственными письмами.

Праздник продолжается песенными и танцевальными номерами выпускников, словами благодарности педагогам, дарением цветов и подарков любимым учителям. В некоторых школах соблюдается традиция записи выступлений выпускников, где ребята делятся планами на будущее.

В конце официальной части выпускники покидают родные школьные стены под бурные аплодисменты. В красивых нарядах они отправляются на праздничный банкет, организованный для них родителями.

В некоторых регионах для школьников проводят общегородские выпускные балы, а также праздничные концерты. Например, в Москве 26 июня пройдет Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце. Со сцены выпускников поздравят популярные артисты, ведущие и диджеи.

В Санкт-Петербурге выпускников приглашают на ежегодный праздник «Алые паруса». В 2026 году он пройдет 27 июня. Праздник разворачивается на Дворцовой площади: сначала выступает губернатор Петербурга, а позже — российские и зарубежные знаменитости. Кульминация мероприятия — проход брига «Россия» с алыми парусами по Неве под праздничный салют, за которым выпускники наблюдают с набережных города.