20 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 апреля верующие отмечают главный праздник в православной церковной традиции — Пасху. Кстати, в 2025 году произошел тот редкий случай, когда дата Светлого Воскресения Христова совпала у католиков и православных. Кроме того, сегодня в России с благодарностью вспоминают о донорах крови, а в мире — о китайском языке. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 апреля

Национальный день донора крови в России

Этот важный социальный праздник отмечается ежегодно с 2007 года. Его цель — выразить уважение людям, чья кровь спасает чужие жизни. Национальный день донора не случайно приурочен к 20 апреля — именно в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел процедуру переливания крови. Эта врачебная манипуляция спасла жизнь роженице. Исторически доноры в России пользуются уважением. Тем, сдал кровь 40 раз либо 60 раз — плазму, присуждают звание Почетного донора. Несмотря на то, что за сдачу крови полагается выплата, многие делают это безвозмездно.

День карельской и вепсской письменности

Праздник, посвященный сохранению и развитию языков коренных народов Карелии — карелов и вепсов. Карельский относится к прибалтийско-финской группе, на нем говорят и в России, и в соседней Финляндии — всего 40–50 тыс. человек. Вепсский язык относится к той же группе, его использует для общения малочисленный народ — вепсы. Оба языка имеют статус национальных в Карелии, но находятся под угрозой исчезновения. Для того, чтобы напомнить о важности сохранения языкового разнообразия России и поддержки культур коренных, и был учрежден сегодняшний праздник. Дата выбрана в честь первой публикации на карельском языке: 20 апреля 1804 года вышла книга «Перевод некоторых молитв и десяти заповедей» на ливвиковском наречии карельского языка.

День китайского языка в ООН

Ежегодно 20 апреля Организация Объединенных Наций отмечает День китайского языка. Эта дата выбрана в честь создателя китайских иероглифов Цан Цзе. Сегодня китайский — родной для более чем миллиарда человек, что делает его самым распространенным языком в мире. Китайская система письма — одна из старейших из непрерывно используемых, ее корни уходят в глубь веков более чем на 3 тыс. лет.

close Создатель китайских иероглифов Цан Цзе Wikimedia Commons

Дeнь мoбилизaциoнныx пoдpaздeлeний МВД ΡФ

86 лет назад в России были созданы мобилизационные подразделения МВД. Сам профессиональный праздник был учрежден в 2004 году. Сотрудники мобилизационных подразделений МВД участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они устраняли последствия аварии на Чернобыльской АЭС, помогали пострадавшим от землетрясения в Армении, принимали участие в военных конфликтах в Афганистане и Чечне.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 апреля в других странах

День двойников — США. Этот шуточный праздник учредил в 1980-х годах известный тележурналист Джек Этцель. Мысль пришла ему в голову на съемках репортажа, во время которого он спрашивал прохожих, на кого из известных людей, по их собственному мнению, они похожи. Этот праздник — повод оглядеться вокруг и найти в постороннем человеке знакомые черты.

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День почтовой службы — Япония. 20 апреля 1871 года в Японии ликвидировали старинную систему посыльных и ввели почтовую службу западного образца. В этот день почтальоны по всей стране принимают теплые поздравления.

День перевернутого ананасового пирога — США. Еще один забавный американский праздник. Перевернутый ананасовый пирог — очень популярный рецепт в США. Существуют десятки вариаций, которые подойдут для любой кухни. Все они готовятся просто: на дно формы выкладываются ананасы, сверху заливается тесто, все запекается, а затем переворачивается на блюдо.

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Религиозные праздники 20 апреля

Главный церковный праздник для православных верующих. Светлое Христово Воскресение называют «торжеством торжеств». В этот день христиане вспоминают, как жены-мироносицы пришли на рассвете к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело Иисуса Христа, умершего на кресте. Когда они приблизились к пещере, то увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в нее, лежит поблизости, а сама пещера пуста. Затем им явились ангелы, рассказавшие о воскресении Иисуса. В этот день заканчивается Великий пост, православные верующие разговляются праздничными блюдами — куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.

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День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Преподобный Георгий с юных лет вел праведную, целомудренную, монашескую жизнь. Святой, живший в VIII веке, подвергся гонениям от иконоборцев. Когда период ереси закончился, его возвели на архиерейскую кафедру города Митилена на острове Лесбос. Святой прославился даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял нечистых духов.

Православная церковь 20 апреля чтит память: • преподобного Даниила Переяславского;

• мученика Каллиопия Помпеопольского;

• мучеников Руфина, Акилины Младшей и с ними 200 воинов;

• преподобного Серапиона Синдонит;

• священномученика Аркадия Добронравова, пресвитера, преподобномученицы Евдокии Павловой.



Католическая церковь 20 апреля вспоминает:



• память святой Агнессы Монтепульчианской

Народные праздники и приметы 20 апреля

Акулинин день

Этот народный праздник назван в честь мучеников Руфина и Акилины (в народе ее также называли святой Акулиной), которые обратили в христианство 200 римских воинов. Их память православные христиане чтят 20 апреля. Считалось, что в этот день просыпались на реках и озерах после зимней спячки русалки. По традиции хозяйки несли на берег свои наряды — чтобы задобрить обитательниц водоемов. При этом женщины не забывали взять с собой букетик из полыни, чтобы русалки держались подальше и не попытались их погубить.

Приметы

Дождливый день — к скудному урожаю яровых.

«Дождь на Акулину — хорошая калина».

Если небо к вечеру звездами усыпано — в лесу будет много грибов и ягод.

Утром были заморозки — к щедрому урожаю гречихи.

Какая погода стоит на Акулину — такая будет и 20 сентября.

Какие исторические события произошли 20 апреля

1656 год — в России ввели медные деньги вместо серебряных.



— в России ввели медные деньги вместо серебряных. 1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс в Австралии.



— Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс в Австралии. 1841 год — американский писатель Эдгар Алан По опубликовал первый в истории литературы детективный рассказ.



— американский писатель Эдгар Алан По опубликовал первый в истории литературы детективный рассказ. 1865 год — появились безопасные спички.



— появились безопасные спички. 1901 год — открылся Большой зал Московской консерватории.



— открылся Большой зал Московской консерватории. 1902 год — супруги-ученые Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.



— супруги-ученые Мария и Пьер Кюри получили чистый радий. 1934 год — в СССР впервые присвоили звание Герой Советского Союза семерым летчикам, спасшим экипаж парохода «Челюскин».



— в СССР впервые присвоили звание Герой Советского Союза семерым летчикам, спасшим экипаж парохода «Челюскин». 1940 год — в США представили общественности первый электронный микроскоп.



— в США представили общественности первый электронный микроскоп. 1999 год — массовое убийство в американской школе «Колумбайн».

Дни рождения и юбилеи 20 апреля

В 1889 году родился Адольф Гитлер — фюрер нацистской Германии.



— фюрер нацистской Германии. В 1893 году родился Гарольд Ллойд — американский комедийный актер, лауреат премии «Оскар».



— американский комедийный актер, лауреат премии «Оскар». В 1927 году родился Павел Луспекаев — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.



— актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. В 1943 году родилась Эди Седжвик — американская актриса, муза художника Энди Уорхола.



— американская актриса, муза художника Энди Уорхола. В 1950 году родился Александр Лебедь — советский и российский политик и военный деятель, генерал-лейтенант.

Кто отмечает дни рождения