Выходные и праздники в марте 2025 года: как мы отдыхаем и что будем отмечать

Март — первый месяц весны, время наступления долгожданного тепла. Мы отмечаем народный праздник Масленицу, а также Международный женский день. Будут ли длинные выходные в марте 2025 года, какие еще праздничные даты нас ждут и выгодно ли брать в этом месяце отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в марте 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в марте 21 рабочий день и 10 выходных: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 марта.

В марте отмечается государственный праздник — Международный женский день. Эта дата считается нерабочим праздничным днем. Но несмотря на это, длинных выходных в этом месяце не будет. В соответствии с постановлением правительства от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году» выходной с субботы, 8 марта, переносится на пятницу 13 июня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

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Выгодно ли брать отпуск в марте 2025 года

С точки зрения расчета отпускных, март — не самый удачный месяц, так как в нем не так много рабочих дней — 21. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда вы идете в отпуск, зависит итоговая сумма отпускных.

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В 2025 году наиболее выгодно брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах 23 рабочих дня, а также в апреле, сентябре и декабре — 22 рабочих дня.

Что касается возможных направлений путешествия в марте 2025 года, то для пляжного отдыха эксперты по туризму рекомендуют рассмотреть Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, ОАЭ, Индию, Кубу и некоторые другие страны. Любители активного отдыха могут отправиться на горнолыжный курорт — сезон в марте продолжается. Но следите за прогнозом погоды.

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Также можно выбрать внутренние туристические направления, например, Кавказские Минеральные Воды, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, города Золотого кольца.

Праздники, памятные дни и даты в марте 2025 года

1 марта — Всемирный день гражданской обороны. Праздник отмечается с 1990 года по инициативе Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). В этот день проходят информационные и просветительские акции, посвященные деятельности по защите населения и окружающей среды. Россия является членом МОГО с 1993 года.

1 марта — российский День кошек. Поскольку март считается «кошачьим месяцем», Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году предложили учредить такой праздник. В разных странах у хвостатых и мяукающих своя праздничная дата. А международный день кошек отмечается 8 августа.

close Наталья Селиверстова/РИА Новости

1 марта — Всемирный день иммунитета. Дата отмечается по инициативе ВОЗ с 2002 года. В этот день проходят просветительские акции и врачебные конференции на тему укрепления иммунитета, влияния лекарственных средств и внешних факторов на работу иммунной системы.

3 марта — Всемирный день дикой природы. В 1973 году в этот день была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), защитившая 33 тысячи видов животных и растений от браконьерства и незаконной продажи. Это одно из самых крупных соглашений по охране дикой природы. В честь этого события в 2013 году Генассамблеей ООН был учрежден праздник.

3 марта — Всемирный день слуха. Под эгидой ВОЗ в этот день проходят конференции, просветительские акции, бесплатные скрининги и другие акции, направленные на профилактику заболеваний органов слуха, привлечение внимания к проблемам людей, страдающих от слуховых нарушений.

5 марта — День выключенных гаджетов. Идея акции зародилась в США как один из способов противостоять виртуальной зависимости. Первоначально людям предлагалось в этот день не выходить в интернет. Затем задача усложнилась: нужно на 24 часа полностью отказаться от использования мобильных электронных устройств.

6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой. Дата отмечается с 2008 года. Глаукома — опасное и коварное заболевание, одна из ведущих причин возникновения неизлечимой слепоты. По данным ВОЗ, в мире более 100 млн человек больны глаукомой. Регулярное посещение офтальмолога поможет предотвратить ее развитие.

8 марта — Международный женский день. Первоначальный смысл праздника — борьба за женские права и эмансипацию. Впервые вопрос об учреждении женского дня подняла в 1910 году Клара Цеткин на конференции социалисток в Копенгагене. Поначалу единой даты не было. В 1921 году было решено сделать праздником 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года. В России праздник постепенно утратил свое политическое значение, став днем поздравления всех женщин.

14 марта — День числа π. Неофициальный праздник, который отмечается любителями математики во всем мире. В 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу заметил, что в американской системе записи дат 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадают с первыми разрядами числа π = 3,1415926… Поэтому праздник принято встречать ночью.

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые его отметили в 1983 году. Дата приурочена к выступлению Джона Кеннеди в конгрессе США, которое состоялось в 1962 году. Тогда политик выделил четыре основных права потребителя: на информацию, на безопасность, на выбор и право быть услышанным. В России этот праздник отмечается с 1992 года.

20 марта — Международный день счастья. Памятный день, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году как напоминание правительствам стран при определении благосостояния учитывать не только экономические показатели, но и уровень счастья людей. Датой праздника выбран День весеннего равноденствия — время обновления в культуре многих народов.

21 марта — Всемирный день поэзии. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1999 году с целью поддержания языкового разнообразия поэтическими средствами. В России к этой дате приурочено множество культурных мероприятий — выступлений, форумов, театральных постановок, экскурсий, фестивалей и акций.

close IMAGO/gezett/Global Look Press

21 марта — Международный день лесов. Экологический праздник отмечается с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Его цели — сохранение леса и смягчение последствий глобального изменения климата.

21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Провозглашен Генассамблеей ООН в 1966 году в память о трагических событиях в ЮАР, произошедших в этот день в 1960 году. Тогда во время мирной демонстрации против режима апартеида полицейские убили 69 африканцев.

21 марта — Всемирный день людей с синдромом Дауна. Впервые отмечался в 2006 году по предложению греческого генетика Стилианоса Антонаракиса. Дата 21.03 символична: синдром Дауна связан с 3-мя копиями 21-й хромосомы. В этот день проходят просветительские мероприятия, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей с этой генетической аномалией.

22 марта — Всемирный день водных ресурсов. Праздник отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года. Проводятся экологические акции и мероприятия по сохранению водных ресурсов.

24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулеза. Международный день ООН, который отмечается по предложению ВОЗ с 1993 года. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Ежегодно эта опасная болезнь уносит жизни около 1,5 млн человек.

29 марта — Час Земли. Это ежегодная экологическая акция, которая обычно проходит в последнюю субботу марта. В этот день ее организаторы призывают всех жителей планеты, а также предприятия и учреждения, на один час выключить свет. Впервые мероприятие прошло в 2007 году в Австралии. Россия участвует в акции с 2009 года.

Профессиональные праздники в марте 2025 года

1 марта — День хостинг-провайдера. Неофициальный праздник специалистов, предоставляющих технические платформы для размещения и хранения данных. Праздник зародился в России в 2011 году по инициативе нескольких компаний индустрии хостинга.

2 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается в первое воскресенье марта по предложению Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его празднуют сотрудники телевидения и радио, занимающиеся производством программ для юных зрителей.

3 марта — Всемирный день писателя. Праздник учрежден в 1986 году международным ПЕН-клубом. Несмотря на неофициальный статус, его отмечают писатели, журналисты, публицисты, редакторы. В этот день проходят культурные мероприятия, выставки, презентации новых проектов.

9 марта — День работников геодезии и картографии. Праздник отмечается с 2000 года по указу президента. Он приурочен к историческому событию: в марте 1720 года Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемке в России.

9 марта — Всемирный день диджея. Празднование носит благотворительный характер. В начале 2000-х годов Всемирный фонд диджеев впервые организовал мероприятие для сбора средств на лечение тяжелобольных людей. Идея праздника была поддержана ЮНЕСКО, с тех пор день диджея отмечается ежегодно.

10 марта — День архивов в России. Профессиональный праздник установлен коллегией Федеральной архивной службы. В этот день в 1720 году Петр I подписал первый в стране «Генеральный регламент или Устав», который обязал все ведомства и службы вести архивы.

11 марта — День сотрудников частных охранных агентств. Неофициальный праздник сотрудников охранных предприятий, корпоративных служб безопасности, детективных агентств. Он связан с принятием в 1992 году закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

16 марта — День работников ЖКХ. Праздник отмечается в третье воскресенье марта. В советские времена его праздновали вместе с Днем работников торговли в июле. День работников ЖКХ отмечают все, кто причастен к электро-, тепло-, водо- и газоснабжению жилых домов, обслуживанию лифтового хозяйства, уборке территории и помещений, ремонту сантехники, вывозу мусора и прочим услугам в этой сфере.

16 марта — День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Его отмечают сотрудники силовых ведомств, занимающиеся борьбой с коррупцией, раскрытием хищений бюджетных средств, пресечением каналов финансирования экстремизма и терроризма. Дата привязана к созданию в 1937 году Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

21 марта — Международный день театра кукол. Праздник, который отмечают профессионалы и поклонники этого вида искусства. Он был учрежден в 2000 году на конгрессе Международного союза деятелей театра кукол.

22 марта — Международный день таксиста. Неофициальный праздник, который уходит корнями в начало ХХ века, когда на улицах европейских городов появились автомобили, оборудованные таксометрами.

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23 марта — День работников гидрометеорологической службы России. Профессиональный праздник, который установлен указом президента в 2008 году. В разных странах 23 марта по решению ООН празднуют Всемирный метеорологический день.

25 марта — День работника культуры РФ. Профессиональный праздник представителей творческих профессий, деятелей искусства, хранителей и популяризаторов культурного наследия. Указ о праздновании Дня работника культуры был подписан президентом в 2007 году.

27 марта — Всемирный день театра. Международный профессиональный праздник всех деятелей театрального искусства. Он установлен в 1961 году на конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. Хотя праздник не имеет в России официального статуса, он широко отмечается, в том числе и на государственном уровне.

Религиозные праздники в марте 2025 года

1 марта — начало месяца Рамадан, священного у мусульман. Его проводят в посте, молитвах, размышлениях и общении с Аллахом. Он продлится до 30 марта.

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2 марта — Неделя сыропустная, Адамово изгнание, Прощеное воскресенье. Так называют последнее воскресенье перед началом Великого поста. В этот день совершается заговенье на сырную и молочную пищу. На службах в православных храмах вспоминают историю создания человека, его падения и изгнания из рая. Кроме того, совершается чин прощения.

8 марта — День обретения мощей Матроны Московской. Блаженная Матрона — одна из самых почитаемых российских святых. 8 марта 1998 года произошло обретение ее мощей. Сейчас они находятся в Покровском женском монастыре Москвы. Матушке Матроне молятся о помощи при тяжелых болезнях, в бедности и нужде, в трудноразрешимых ситуациях.

9 марта — Обретение главы пророка Иоанна Предтечи. В этот день христиане чтут память святого Иоанна Предтечи, ближайшего предшественника Христа. Он был обезглавлен из-за козней жены правителя Ирода Филиппа. Сосуд с главой Иоанна Крестителя спустя много лет обнаружили во время сооружения церкви.

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13 марта — Пурим, иудейский праздник, установленный согласно библейской Книге Эсфири (Эстер) в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от верховного сановника Амана, замышлявшего убить их.

15 марта — Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Икона явила себя православным верующим в 1917 году в селе Коломенском в день отречения от престола императора Николая II.

17 марта — День благоверного князя Даниила Московского. Князь Даниил Московский — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей, основатель Данилова монастыря. Канонизирован в 1791 году.

17 марта — День святого Патрика. Христианский праздник, который отмечается католиками и отдельными протестантскими церквями. Русская православная церковь чтит память святителя Патрикия 30 марта. Святой Патрик был христианским миссионером. Праздник в его честь символизирует принятие христианства в Ирландии, но со временем он обрел светский коммерческий характер.

25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии. В этот день праздник отмечают католическая церковь и протестантские деноминации. Православная церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил. Он сообщил ей благую весть — что она станет матерью сына Божия.

26 марта — Ночь аль-Кадр, или Ночь предопределения — праздник у мусульман. Одна из самых священных ночей в исламе, когда пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Считается, что в этот праздник Аллах прощает грехи, принимает молитвы и благословляет верующих.

Юбилеи известных людей в марте 2025 года

1 марта — 45 лет исполняется эстрадной певице, актрисе, теле- и радиведущей, фигуристке Анне Семенович.



2 марта — 80 лет отмечает спортивный журналист, футболист, телекомментатор, лауреат премии «ТЭФИ» Геннадий Орлов.



9 марта — 35 лет празднует белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель Рита Докота.



10 марта — 85 лет исполняется американскому киноактеру, мастеру боевых искусств Чаку Норрису.



14 марта — 45 лет празднует актриса театра и кино Нелли Уварова.



15 марта — 35 лет отмечает актриса театра и кино Любовь Аксенова.



17 марта — 30 лет исполняется актрисе театра и кино, певице, телеведущей Елизавете Арзамасовой.



18 марта — 45 лет отмечает фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.



19 марта — 70 лет празднует американский актер, продюсер и музыкант, звезда Голливуда Брюс Уиллис.



21 марта — 75 лет отмечает государственный и политический деятель, дипломат, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



25 марта — 60 лет исполняется американской актрисе и продюсеру, четырехкратной обладательнице премии «Золотой глобус» Саре Джессике Паркер.



26 марта — 40 лет празднует британская актриса, двукратная номинантка на премию «Оскар» Кира Найтли.



28 марта — 55 лет отмечает актер, телеведущий, звезда шоу «»Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин.

Народные праздники в марте 2025 года

1 марта — шестой день Маленицы, Золовкины посиделки. В этот день молодая жена приглашала в гости сестер мужа — золовок. Было принято сделать им небольшие подарки. Также по традиции навещали родственников.

2 марта — седьмой день Масленицы, Проводы, Прощеное воскресенье. Финальный день масленичной недели. В соответствии с церковными традициями люди просили друг у друга прощение за грехи и обиды. В этот день также сжигали чучело Масленицы, что символизировало смерть всего старого, ветхого ради укрепления плодоносных сил земли и рождения новой жизни.

3 марта — Чистый понедельник, неканоническое название первого дня Великого поста. Другое название — Тужилки по Масленице. В этот день дом убирали после праздников, посещали баню. Несмотря на строгие ограничения поста, существовал обычай выполаскивать рот водкой, а по сути — опохмеляться, чтобы «избавиться от остатков скоромной пищи».

6 марта — Тимофей Весновей. Считалось, что в этот день теплые ветры знаменуют приход весны. Старики выходили на завалинку погреться на солнышке. Говорили: «Весновей веет и старые косточки греет».

11 марта — Порфирий Поздний. Наши предки считали, что ранней весне не стоит верить, поэтому они ожидали на Порфирия возвращение холодов. Плохой приметой считалось знакомиться с девушками и женщинами — в этот день, согласно поверьям, в них могла вселиться кикимора, которая парня заморочит, соблазнит и лишит жизни.

13 марта — Василий Капельник. Согласно приметам, если идет дождь — лето будет теплым. В этот день было принято приносить в избу еловые или сосновые ветки для очищения воздуха «от зимы». Также все члены семьи пили настой из хвойных игл, чтобы на весь год запастись здоровьем. Подметать или мыть пол считалось плохой приметой — можно было вымести удачу.

16 марта — Евтропиев день. Крестьяне в этот день обращались к солнцу, чтобы оно скорее растопило снег. Для этого крест-накрест нужно было пересечь свой земельный надел. Также этот обряд защищал посевы от вредителей и сглаза.

20 марта — День весеннего равноденствия. На Руси встречали весну: чем ярче и веселее были гуляния, тем урожайнее ожидался год. Главными традициями были песни, пляски, сожжение чучела зимы. День считался магическим: на праздник загадывали желания, сны толковали как вещие.

21 марта — Вербоносица, Весенний солнцеворот. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия. В этот день из хлебного теста пекли затейливых «жаворонков». Ветки серебристой вербы заготавливали в преддверии Вербного воскресенья и приносили в дом. Считалось, что они отгоняют злых духов, способствуют здоровью всех домашних.

22 марта — Сороки. Праздник символизировал вторую встречу весны. В этот день тоже пекли «жаворонков». По приметам, какая погода на Сороки — такая будет весна в ближайшие 39 дней. Церковь в этот день чтит память 40 Севастийских мучеников.

28 марта — Александров день, Лесное ухоженье. Было принято на праздник оказывать почтение лесу и духам, которые в нем живут. Перед тем, как войти в чащу, нужно было попросить у духов прощение за то, что их тревожат.

Забавные и необычные праздники в марте 2025 года