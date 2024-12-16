«Езжайте за город и там шумите»: в Госдуме призвали граждан соблюдать тишину в Новый год

Добиться от соседей соблюдения тишины в новогоднюю или любую другую ночь практически невозможно, поскольку у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Особенность закона о тишине заключается в трудности его исполнения, потому что в значительном количестве регионов не заключены соглашения с органами МВД. Они подчиняются федеральной структуре. Чтобы исполнять региональные законы, в том числе о тишине, регионы должны с ними заключить соответствующее соглашение, денег заплатить. И только тогда они будут выходить по жалобам на нарушение закона о тишине. Но не все заключают, и даже у тех, кто заключает, например Москвы, к сожалению, сил и ресурсов органов внутренних дел не хватает для того, чтобы приехать. Там надо иметь специальную аппаратуру, чтобы подтвердить, что уровень шума превышает допустимые пределы, должен быть специальный сертифицированный человек с этой аппаратурой. Поэтому вообще предъявить претензию за нарушение уровня шума сейчас почти нереально, если это не какая-то большая стройка, которая постоянно с одинаковым уровнем шума около вашего дома сваи заколачивает. Возможно, полиция будет выезжать на жалобы о драках, на порчу общественного имущества, битье стекол. Но добиться соблюдения закона о тишине, в новогоднюю ночь в частности и вообще, почти невозможно», — заявила она.

Депутат призвала граждан уважать соседей и соблюдать тишину, а желающих пошуметь — уехать за город.

«В новогодние ночи шуметь можно дольше, но каждый региональный закон о тишине определяет какие-то рамки в новогоднюю ночь. В Самаре можно шуметь до трех часов ночи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до четырех, в Алтайском крае — до шести утра. Я считаю, что в большом городе нормальная жизнедеятельность возможна только при очень уважительном отношении друг к другу. У нас вообще пик приходится на сам новогодний праздник, когда все высыпают, пуляют петарды и так далее — и то, хорошо бы это делать подальше от жилых массивов, в Москве, в частности, есть для этого специальные площадки. А дальше — пожалуйста, в своих квартирах в рамках. Лучше вообще дикий шум не издавать, потому что всегда есть рядом маленькие дети, пожилые, которые просто не в состоянии ночью гулять. В общем, езжайте за город и там шумите», — добавила она.

Ранее в Госдуме напомнили, что положено гражданам за работу в праздники.