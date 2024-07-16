Закон о тишине: когда нельзя шуметь и куда жаловаться на нарушения соседей Что делать, если шумят соседи: в какие часы они должны соблюдать тишину, штрафы за нарушения

Порой нам приходится терпеть соседей, которые по ночам устраивают дискотеки, выясняют отношения или затевают ремонт. Круглосуточная стройка рядом с домом или неисправная сигнализация машины во дворе тоже могут стать ночным кошмаром. Что делать, если мешает шум? Ищем ответы в законе о тишине. Когда нельзя шуметь в будни и выходные дни, какие требования действуют в многоквартирном доме, как бороться с громкими соседями — в материале «Газеты.Ru».

Закон о тишине: для чего он нужен?

Закон о тишине действует в российских регионах уже больше 20 лет. Он определяет, какие действия нарушают покой окружающих, а что не считается нарушением, вводит понятие ночного времени, устанавливает временные рамки для шумных ремонтных работ в домах. В каждом субъекте РФ свои требования и штрафы.

В Москве нельзя шуметь с 23 до 7 часов утра, в Подмосковье — с 21 часа до 8 часов в будни и с 22 до 10 часов в выходные и праздники, а также с 13 до 15 часов ежедневно. В Санкт-Петербурге — с 22 до 8 часов, в Татарстане — с 22 до 6 часов в будни, с 22 до 9 часов в праздничные и выходные дни.

Есть нюансы, из-за чего одни и те же действия в одном регионе будут считаться нарушением, а в другом — нет. Единого федерального закона, который установил бы одинаковые для всех правила и штрафы, пока не существует.

Что считается шумом

С юридической точки зрения, шум — это любые звуки, громкость которых превышает максимально допустимый уровень, установленный законодательством, а именно 55 децибел (дБА) днем и 45 дБА ночью (СанПиН 2.1.2.2645-10).

Чтобы было понятнее, приведем примеры. Уровень громкости в 45 дБА — это обычная человеческая речь, которую хорошо слышно. Примерно такой же шум исходит от льющейся из крана воды или стиральной машины.

Крик человека или звук проезжающего мотоцикла с глушителем – это уже 80 дБА. К очень громким звукам — от 100 дБА — относят игру оркестра, шум в вагоне метро, раскаты грома, визг работающей бензопилы. Боль человек начинает испытывать при уровне шума от 130 дБА.

Можно ли самостоятельно измерить уровень шума, чтобы понять, есть нарушение или нет? Можно! В помощь вам шумомеры — различные мобильные приложения или портативные приборы. Но знайте: если вы решили вызвать полицию или направить жалобу в надзорные органы, никто не потребует от вас замеров громкости звука. Для того чтобы были приняты меры, достаточно вашего обращения и показаний свидетелей, например, других соседей.

В ночное время нарушением закона о тишине будут считаться:

музицирование — игра на инструментах, пение, свист, крики и прочие звуки, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;



использование звуковоспроизводящих устройств. Речь идет не только о телевизорах, радио и магнитофонах, но и о звуковых колонках, автомобильной акустике и т.д.;



срабатывание сигнализации автомобиля;



запуск петард, салютов и фейерверков;



ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы;



иные звуки, если они беспокоят окружающих по ночам.

Важно понимать: из-за плачущего за стенкой соседского ребенка не нужно вызывать полицию (конечно, если вы не подозреваете криминальную подоплеку). Плач, хоть и неприятен для уха, не попадает в категорию «‎шум». Сюда также не относятся звуки льющейся воды или громкие шаги.

Нарушением закона о тишине не считаются действия, направленные на предупреждение преступлений, устранение аварий, последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ из-за угрозы безопасности людей. Не попадают под действие закона и обряды религиозных организаций, которые соответствуют каноническим требованиям разных конфессий (например, звон колоколов во время празднования Пасхи).

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Закон о тишине в Москве

В Москве закон о соблюдении покоя граждан и тишины действует с 2002 года, последние изменения в него внесены в 2016-м.

В документе ночное время установлено с 23 до 7 часов. Помимо многоквартирных домов, под действие закона попадают больницы и санатории, гостиницы и общежития, дворы жилых домов, лестничные площадки и другие места общего пользования жильцов.

Закон о тишине в Московской области

В Подмосковье в 2014 году принят закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области. Он запрещает шуметь с 21 часа до 8 часов, а в выходные дни — с 22 до 10 часов. Также тишину нужно соблюдать с 13 до 15 часов.

Закон Московской области защищает от ночного шума не только жильцов многоквартирных домов, но и тех, кто проживает в садовых и дачных товариществах.

Закон о тишине в Санкт-Петербурге

В Северной столице нормы тишины регулируются законом об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге. Шуметь запрещено с 22 до 8 часов.

В статье 8 закона разграничены виды нарушений тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни. Размер штрафа зависит от типа нарушения. Так, громко работающий телевизор может стоить соседу от 500 до 5000 рублей, запуск фейерверка — от 1000 до 5000 рублей, ночной ремонт — 5000 рублей.

Закон отдельно запрещает шуметь в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8 утра до 12 часов дня. Исключение делается только для действий, связанных с предотвращением преступлений, ликвидацией аварий, проведением неотложных работ.

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Закон о тишине: в какое время можно делать ремонт

В Москве ремонтные работы можно проводить с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов в будние дни. В воскресенье и нерабочие праздничные дни шумные работы запрещены. Эти требования не распространяются на новостройки, сданные в эксплуатацию менее полутора лет назад. В них пользоваться дрелью, перфоратором и другими громкими инструментами можно с 7 до 23 часов в любой день.

Как и в столице, в Московской области вести ремонт можно с 9 до 13 часов, и с 15 до 19 часов в будние дни. В субботу начать работы можно не ранее 10 часов. В воскресенье и нерабочие праздничные дни шумные работы под запретом. Что касается новостроек, то исключение для них делается только первые шесть месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет. В таких домах шумный ремонт допустим с 8 до 13 часов, с 15 часов до 21 часа в будние дни. И с 10 до 13 часов и с 15 до 22 часов в выходные.

В Санкт-Петербурге при проведении ремонта с 8 до 22 часов необходимо согласовать график шумных работ с уполномоченным лицом, которое выбирается на общем собрании собственников жилья, либо с правлением ТСЖ, жилищного кооператива, с управляющей организацией — в зависимости от способа управления домом. Если график не согласован или нарушается, физическому лицу грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, должностному лицу — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическому — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Исключение делается в случае, если шумные работы длятся менее одного часа.

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Штрафы за нарушение закона о тишине

В Москве



для граждан от 1000 до 2000 рублей;



для должностных лиц — от 4000 до 8000 рублей;



для юридических лиц — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

В Подмосковье



для граждан от 1000 до 3000 рублей;



для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;



для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторных нарушениях сумма штрафа возрастает.

Что делать, если соседи нарушают закон о тишине

Для начала попробуйте урегулировать вопрос без посторонней помощи: сошлитесь на действующий в вашем регионе закон о тишине и подчеркните, что игнорирование его требований может иметь юридические последствия. Если соседи продолжают шуметь, несмотря на предупреждения, следует вызвать полицию по номерам 102 или 112.

Сотрудник полиции может поинтересоваться, хотите вы написать заявление для возбуждения административного дела или достаточно провести предупредительную беседу с лицами, нарушающими тишину. Здесь решать вам, исходя из обстоятельств. Если вы подадите заявление, участковый сможет провести проверку, например, опросить других жильцов, которые также могли пострадать от громких соседей.

Окончательное решение о том, считать ли действия шумных соседей нарушением или нет, участковый принимает на основании личных выводов. Он может ограничиться беседой, а может составить протокол и возбудить административное дело, в результате чего нарушитель будет оштрафован.

В полицию следует обратиться и в том случае, если отдыхать в ночное время вам мешает шумная компания во дворе.

Что делать, если шумит оборудование или транспорт

Нередко источником шума становятся кафе, пекарни или магазины шаговой доступности. Гул может создавать вытяжка, холодильное или инженерное оборудование.

Если не получается договориться с собственником о принятии мер по устранению шума или компенсации неудобств, жильцы могут направить жалобу в региональное управление Роспотребнадзора либо самостоятельно обратиться в суд.

Кстати, разгрузка товаров в ночное время магазинам не запрещена, однако делать это нужно, не нарушая тишину и покой граждан. На громкие разгрузочные работы по ночам можно пожаловаться в органы исполнительной власти. В столице обращение можно направить через электронную приемную правительства Москвы или обратиться в единую справочную службу по номеру +7 495 777-77-77.

Таким же образом нужно действовать, если под окнами круглосуточно идет строительство, громко работает техника или шумит служебный автотранспорт.

Как шум влияет на здоровье и благополучие человека

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярное нахождение под воздействием сильного шума не только приводит к проблемам со слухом, но и может вызывать нарушения сна, тревожность, стресс, повышение давления, привести к соматическим заболеваниям и даже ожирению.

В Германии изучили влияние шума от дорожного движения рядом с жилыми домами на психологическое состояние жителей. Результаты показали, что такие горожане на 25% чаще впадают в депрессию.

Шум также воздействует на когнитивные способности и здоровье детей. Согласно данным межнационального исследования, ученики школ, расположенных рядом с аэропортами, отставали в развитии от сверстников из более тихих районов. Они хуже усваивали информацию и запоминали прочитанное.

Даже если не брать эти данные во внимание, вряд ли кому-то комфортно жить и отдыхать в постоянном шумовом сопровождении. Поэтому очень важно соблюдать закон о тишине — для своего здоровья и здоровья окружающих вас людей.