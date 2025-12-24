В России хотят ужесточить контроль за продажей пиротехники

В России необходимо ужесточить контроль за продажей пиротехники в новогодние праздники, причем важно распространить его на все точки продажи, включая супермаркеты, маркетплейсы и специализированные магазины. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает 360.ru.

По мнению депутата, межведомственный контроль за маркировкой и условиями хранения продукции помогут пресечь нелегальный оборот.

«Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются как горячие пирожки. Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слезы льют», — заявил депутат.

Он напомнил, что ежегодно многие россияне страдают из-за некачественных фейерверков или неумения их использовать. При этом такой опасный товар легко может купить даже ребенок в любом супермаркете или онлайн-магазине, а некоторые нелегальные продавцы реализуют его просто на улице, не имея сертификатов качества. Учитывая это, даже в случае ЧП найти ответственных будет сложно.

Миронов подчеркнул, что на рынке пиротехники пора навести порядок с помощью комплексных проверок и выявления нарушителей.

«Конечная цель — предотвращение пожаров и защита здоровья граждан», — заключил он.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал россиян отказаться от запуска фейерверков до полного завершения военной спецоперации. Он также напомнил, что запускать салюты во дворах многоквартирных домов запрещено — даже если в регионе нет ограничений, для запуска фейерверков оборудуют специальные площадки. Салюты во дворах представляют опасность, так как могут попасть в окна, на балконы, повредить фасады домов, пояснил юрист.

