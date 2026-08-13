Горят промзона и склад Wildberries: что известно об атаке дронов на Башкирию

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Башкирии

Башкирия утром 13 августа подверглась массированной атаке беспилотников, пострадали два человека. По данным главы республики Радия Хабирова, регион атаковал 21 дрон. Подробности об атаке и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Утром 13 августа Башкирия подверглась атаке беспилотников, два человека были ранены. ВСУ ударили по региону 21 БПЛА. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время.

Режим беспилотной опасности МЧС Башкирии ввело в 08:50 по местному времени (06:50 мск). Его отменили в 11:20 (09:20 мск). Глава региона Радий Хабиров сообщил, что республика отражает очередную атаку украинских беспилотников.

«Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте», — заявил он.

По словам местных жителей, первые взрывы были слышны около 09:10 по местному времени. В городе звучали сирены и была слышна работа средств ПВО. Очевидцы утверждали, что отражение атаки продолжалось несколько часов. Позднее Хабиров сообщил подробности атаки.

«Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе», — написал глава республики.

В результате атаки два человека получили ранения . Оба были госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Пожар на объекте Wildberries

Утром Telegram-каналы сообщили о возможном ударе по складу Wildberries в поселке Чишмы под Уфой. Позднее информацию о пожаре на объекте подтвердила сама компания.

В пресс-службе Wildberries заявили, что после воздушной атаки начался пожар.

«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — заявили представители RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

В компании уточнили, что людей с объекта заблаговременно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Товары на нем в настоящее время не хранятся.

Хабиров сообщил, что для тушения пожара привлекли пожарно-спасательный вертолет Ка-32 . По данным Telegram-канала «Башкирия онлайн», вертолет по меньшей мере шесть раз набирал воду.

После атаки БПЛА на логистический центр было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в федеральном Следкоме, оно ведется по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

«Будут установлены конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям», — добавили в ведомстве.

Специалисты Минэкологии Башкирии и аналитической лаборатории проверили качество воздуха в Салавате. Были взяты пробы на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Кроме того, состояние воздуха контролировали автоматические станции. Как сообщил глава Минэкологии республики Нияз Фазылов, превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявили .

На фоне атаки временные ограничения ввели в аэропорту Уфы. Около 06:00 мск Росавиация сообщила о прекращении приема и выпуска воздушных судов. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 10:09 мск ограничения были сняты, сообщила Росавиация.

Это не первая атака беспилотников на объекты Башкирии за последнее время. 9 июня дрон ВСУ попал в строящийся дом в Уфе. 2 августа были сбиты 25 дронов. 5 августа глава республики Радий Хабиров сообщал об отражении атаки БПЛА в Уфе, после падения обломков в промышленной зоне возник пожар.

Более 360 беспилотников за ночь

Атака на Башкирию происходила на фоне массированного налета беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны России, с 20:00 мск 12 августа до 08:00 мск 13 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника самолетного типа.

В ведомстве сообщили о сбитых БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Башкирией, Татарстаном, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.