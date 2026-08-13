В Башкирии после атаки произошел пожар в промзоне, где находится объект Wildberries

Пресс-служба RWB: в Башкирии после атаки произошел пожар у объекта Wildberries

Объект Wildberries расположен на территории промышленной зоны в Башкирии, где после воздушной атаки произошло возгорание. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

«На месте работают пожарные расчеты», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сотрудников компании заблаговременно эвакуировали с объекта. В настоящее время там не хранятся никакие товары, подчеркнули в пресс-службе.

Утром 13 августа глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пожаре на территории промышленной зоны города Салавата. Возгорание возникло из-за упавших обломков сбитых украинских беспилотников. Как подчеркнул Хабиров, на место происшествия направили специалистов профильных служб.

11 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что в течение недели из-за атак украинских дронов пострадали четыре сотрудника Wildberries. Всего атакам подверглась инфраструктура компании в пяти регионах России. Четыре человека пострадали в результате возникшего пожара на логистическом объекте в Собинском округе Владимирской области, отметил дипломат.

Ранее в Wildberries ответили на слухи о проблемах в работе компании.