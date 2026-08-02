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Общество

В Уфе началось возгорание в промзоне после удара дронов ВСУ

Хабиров: в Уфе вспыхнул пожар на территории промзоны после атаки БПЛА
Shutterstock

В промзоне в Уфе начался пожар после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в «Максе».

«Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», — написал он.

Хабиров уточнил, что силы противовоздушной обороны 2 августа отразили атаку 25 дронов противника. Пострадавших нет.

До этого на логистическом объекте в Самарской области произошло возгорание после атаки Вооруженных сил Украины. Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за атаки украинских дронов компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким назвала удары по инфраструктуре маркетплейса атакой на мирных граждан, причем не только на россиян.

Ранее дрон ВСУ ударил по жилой многоэтажке в Энгельсе.

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