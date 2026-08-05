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Армия

В Башкирии после атаки украинских дронов начался пожар

Хабиров: в промзоне Уфы произошел пожар из-за упавших обломков БПЛА ВСУ
Shutterstock

Фрагменты сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в промышленной зоне Уфы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, в республике отразили очередную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар», — рассказал руководитель региона.

Хабиров подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

В заявлении отмечается, что в сети начали появляться «информационные вбросы» о том, что из-за пожара воздух в Уфе якобы отравлен. Глава Башкирии заверил, что поводов для беспокойства нет. В городе работают мобильные лаборатории, которые мониторят экологическую ситуацию.

2 августа на территории промышленной зоны Уфы также произошел пожар. Причиной послужила атака украинских БПЛА. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Как рассказал Хабиров, всего силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 беспилотников ВСУ. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее украинские дроны атаковали промзону Салавата в Башкирии.

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