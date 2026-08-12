«Черные списки» и паспорт Вануату: за что осудили бывших юристов Митрошиной

Бывших юристов Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Суд установил, что они похитили у блогерши 41 млн рублей. Что известно о деле и как оно связано с уголовным преследованием самой Митрошиной — в материале «Газеты.Ru».

Савеловский суд Москвы приговорил бывших юристов Александры Митрошиной, также известной как «Матерь бложья», Алису Волхову и Ольгу Гольцеву к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба. С Гольцевой взыскали 21,5 млн рублей, с Волховой — 20,1 млн рублей . Женщин взяли под стражу прямо в зале суда.

Митрошина просила суд не отправлять бывших юристов в колонию и назначить им условное наказание. 11 августа блогер рассказала в соцсетях, что выступила за более мягкое наказание, поскольку у обеих подсудимых есть несовершеннолетние дети. Суд к ее просьбе не прислушался.

«Черные списки» и паспорт Вануату

О действиях своих бывших юристов Митрошина рассказала правоохранителям во время расследования собственного уголовного дела. По ее словам, в 2024 году Волхова и Гольцева убедили ее передать им в общей сложности более 68 млн рублей. 41 млн рублей из этой суммы стал предметом уголовного дела.

Часть денег юристы получили за якобы помощь в решении проблем Митрошиной с налоговыми органами. В частности, Митрошину убеждали, что деньги необходимы, чтобы налоговая служба не списала средства принудительно.

Кроме того, юристы обещали, что исключат блогера из «черных списков» Интерпола и администрации президента России. Как стало известно позже, таких списков не существовало . Еще более 12 млн рублей блогер передала за помощь в получении гражданства Вануату — островного государства в южной части Тихого океана.

10,5 млн рублей были перечислены на счет ИП Волховой как оплата услуг медиации, 9,5 млн рублей — на счет подконтрольной ей компании, и еще 21 млн рублей — на счет благотворительного фонда.

В октябре 2025 года Волхову и Гольцеву отправили под домашний арест. Следственный комитет тогда сообщал, что на допросах обе фигурантки полностью признали вину. Позднее их позиция изменилась: женщины заявили, что согласны с обвинением лишь частично.

С чего начались проблемы Митрошиной

История с бывшими юристами возникла на фоне уголовного преследования самой Митрошиной.

По версии следствия, с октября 2020-го по май 2022 года блогер и автор образовательных курсов уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 млн рублей. Следствие утверждало, что для этого использовалась схема «дробления» бизнеса с привлечением аффилированных и подконтрольных индивидуальных предпринимателей, что позволяло применять упрощенную систему налогообложения.

Блогер погасила недоимку, штрафы и пени — в общей сложности более 217 млн рублей. Дело об уклонении от налогов прекратили на стадии следствия.

Для уплаты задолженности Митрошина в 2023 году продала за 55 млн рублей квартиру на Краснопресненской набережной. В 2024 году она также расторгла договор долевого участия на квартиру в доме на Большой Дмитровке и получила обратно 60,2 млн рублей.

Дело об отмывании денег

Второе уголовное дело Митрошиной было связано с легализацией (отмыванием) денег. Следствие посчитало, что, купив квартиру в Москве и подписав договор ДДУ на вторую, Митрошина вложила 115,2 млн рублей, полученные в результате налогового преступления.

7 марта 2025 года блогера задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Как позже рассказала Митрошина, именно юристы сказали ей, что «все вопросы с налогами закрыты» и можно возвращаться.

Блогер признала вину, ее отправили ее под домашний арест.

18 июня 2026 года суд признал блогера виновной и назначил ей три года лишения свободы условно . Кроме того, было принято решение о конфискации имущества на сумму 115 млн рублей — в размере средств, которые были признаны легализованными. 23 июня с Митрошиной сняли электронный браслет.

Но и на этом дело блогерши не закончилось. В июле прокуратура обжаловала условный срок, посчитав наказание слишком мягким. В ходе процесса обвинение просило назначить Митрошиной три года реального лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией 115 млн рублей.

«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — сообщил адвокат блогера Михаил Юсупов.

Защита Митрошиной также обжаловала приговор, однако содержание своей жалобы раскрывать не стала.