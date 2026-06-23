С Митрошиной сняли электронный браслет

Блогерша Александра Митрошина вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после выхода из-под домашнего ареста.

Митрошина находилась под арестом 1,5 года. Все это время ей было запрещено пользоваться телефоном, интернетом и выходить из квартиры. Девушка рассказала, что друзья, родные и поклонники задарили ее цветами после выхода. Знаменитость также сообщила, что с нее сняли электронный браслет.

Митрошина планирует дальше вести соцсети и записывать подкасты.

Уголовное дело в отношении блогерши поступило в суд 1 ноября 2025 года. Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений. В декабре 2025 года знаменитость была отправлена под домашний арест.

В июне 2026-го Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам условно.

Ранее Митрошина расплакалась на оглашении приговора.