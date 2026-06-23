Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

С Митрошиной сняли электронный браслет

Блогерша Митрошина вышла на связь после 1,5 года домашнего ареста
alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Александра Митрошина вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после выхода из-под домашнего ареста.

Митрошина находилась под арестом 1,5 года. Все это время ей было запрещено пользоваться телефоном, интернетом и выходить из квартиры. Девушка рассказала, что друзья, родные и поклонники задарили ее цветами после выхода. Знаменитость также сообщила, что с нее сняли электронный браслет.

Митрошина планирует дальше вести соцсети и записывать подкасты.

Уголовное дело в отношении блогерши поступило в суд 1 ноября 2025 года. Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений. В декабре 2025 года знаменитость была отправлена под домашний арест.

В июне 2026-го Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам условно.

Ранее Митрошина расплакалась на оглашении приговора.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!