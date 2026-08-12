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Культура

Экс-адвокатов блогерши Митрошиной приговорили к колонии

Суд приговорил бывших адвокатов Митрошиной к четырем годам колонии
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд в Москве приговорил бывших адвокатов блогерши Александры Митрошиной Ольгу Гольцеву и Алису Волхову к четырем годам лишения свободы, сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Гольцева и Волхова признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, их взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, бывшие адвокаты убеждали Митрошину в наличии проблем с бухгалтерией и требовали деньги на урегулирование несуществующих вопросов. Как уточнили в прокуратуре, юристы похитили у блогерши 41 млн рублей.

Саму Митрошину в июне 2026-го признали виновной в отмывании денег и приговорили к трем годам условно.

Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов. На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений.

Ранее сообщалось, что против певицы Бейонсе подали иск.

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