Прокуратура попросила ужесточить приговор блогеру Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор суда в отношении блогера Александры Митрошиной. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Юсупов.

«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — сказал юрист.

Юсупов добавил, что сторона защиты тоже обжаловала приговор. Однако, по его словам, детали жалобы пока не раскрываются.

Уголовное дело в отношении блогера поступило в суд 1 ноября 2025 года. Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений. В декабре 2025 года знаменитость была отправлена под домашний арест.

В июне 2026-го Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам условно.

Ранее с Митрошиной сняли электронный браслет.