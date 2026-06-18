Условно, но с конфискацией. Суд вынес приговор Александре Митрошиной

Александра Митрошина получила три года условно по делу о легализации доходов

Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском районном суде в Москве, 18 июня 2026 года

Суд вынес приговор Александре Митрошиной по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, поставив точку в очередном громком деле против российских инфобизнесменов. Блогер отделалась условным сроком, однако ей придется передать крупную сумму в доход государства. Чем известна Митрошина, как она стала популярной и почему оказалась в центре судебного разбирательства — в материале «Газеты.Ru».

Приговор Митрошиной

Тверской районный суд Москвы огласил приговор блогеру Александре Митрошиной. Государственное обвинение запрашивало для нее 3 года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей. В результате суд признал Митрошину виновной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

3 года условно получила Митрошина по приговору суда

Юрий Кочетков/РИА Новости

Суд также назначил ей штраф в 900 тыс. рублей, которого требовало следствие, и конфисковал в доход государства имущество Митрошиной на сумму 115 249 600 рублей.

Как заявил «Газете.Ru» адвокат подсудимой Михаил Мушаилов, его подзащитная планирует обжаловать решение суда.

«Приговору рады, будем обжаловать. Александра чувствует себя отлично. Она очень сильный человек. Отреагировала спокойно. Мы были готовы к любому решению», — сказал он.

Накануне в последнем слове Митрошина заявила, за год своего домашнего ареста выплатила ФНС более 600 миллионов налогов, и подчеркнула, что покупка двух квартир, ставшая предметом расследования, не скрывалась и осуществлялась на личные средства, полученные через ее ИП.

Налоговые претензии к Митрошиной: как развивалось дело

Проблемы с налоговыми органами у Александры Митрошиной начались в 2023 году. Тогда Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

По версии следствия, блогер использовала упрощенную систему налогообложения после того, как доходы ее бизнеса превысили установленные лимиты. Для сохранения льготного режима часть доходов, как утверждали правоохранительные органы, распределялась через счета нескольких индивидуальных предпринимателей. Размер неуплаченных налогов оценивался более чем в 120 млн рублей.

После возбуждения дела Митрошина заявила, что начала погашать задолженность. Позднее она сообщала о полной выплате налогов, пеней и штрафов — около 127 млн рублей. В результате дело было прекращено в связи с возмещением ущерба государству.

Однако уже после этого следствие посчитало, что часть средств была легализована через сделки с недвижимостью. Именно это обвинение стало основой нового уголовного дела.

Матерь Бложья — чем известна Митрошина

alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Александра Митрошина — блогер, предприниматель и одна из наиболее известных представителей первой волны российского инфобизнеса, построенного вокруг социальных сетей. Широкую известность она получила во второй половине 2010-х годов благодаря контенту о продвижении в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и построению личного бренда.

Она родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Окончила факультет журналистики МГУ, после недолго работала журналистом и параллельно развивала собственный блог.

Популярность к Митрошиной начала приходить в 2016-м, когда она стала публиковать подробные разборы алгоритмов социальных сетей, методов продвижения и работы с аудиторией.

В тот период рынок образовательных продуктов для блогеров в России только формировался, и Митрошина стала одной из его наиболее заметных фигур.

В сети за ней закрепилось прозвище Матерь Бложья, появившееся благодаря ее активной деятельности в блогосфере и большому числу учеников и последователей.

Митрошина — «инфоцыганка»?

Несмотря на популярность и многомиллионную лояльную аудиторию, деятельность Митрошиной часто критиковали — за дороговизну курсов и их продажи через обещания быстрого профессионального или финансового роста, а также за сотрудничество с блогерами с подмоченной репутацией.

При этом репутация самой Митрошиной отличалась от многих ее успешных коллег по инфобизнесу. Ее реже называли «инфоцыганкой», чем других известных авторов курсов и марафонов (таких как Лерчек и Елена Блиновская), признавая, что ее сложнее обвинить в «продаже воздуха».

В 2022 году она переехала в Дубай, где занималась развитием онлайн-проектов для русскоязычной аудитории, и долгое время не появлялась в России. По возвращении на родину в 2025 году она была задержана прямо в аэропорту.