Роспотребнадзор потребовал прекратить онлайн-продажи средства для похудения

Роспотребнадзор направил обращение в АКИТ из-за незаконной продажи META plus
Pixabay

Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять меры для предотвращения дистанционной продажи средства для похудения META plus, не имеющего государственной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор обратился в АКИТ с просьбой донести до участников рынка информацию о необходимости предотвратить дистанционную реализацию продукции, которая «не соответствует требованиям законодательства и потенциально создает риск причинения вреда здоровью населения».

«Ведомство проводит мероприятия по проверке реализации данной продукции», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что META plus позиционируется как специализированное питание для спортсменов и средство для снижения веса. Однако государственная регистрация этой продукции не проводилась, а сведения о декларации соответствия отсутствуют.

Опасная биологически активная добавка (БАД) «Молекула» снова появилась на маркетплейсах, но теперь под другим названием — Meta. Продавцы все так же заявляют, что препарат имеет растительный состав и не является лекарственным средством. В начале 2025-го «Молекула» стала популярна в соцсетях: пользователи снимали видео, что БАД помог им сбросить 10-15 кг. Однако так же быстро стали появляться и ролики, где люди рассказывали о побочных эффектах препарата. Позже «Известия» выяснили, что в капсулах обнаружили наркотическое вещество сибутрамин в «лошадиной» дозировке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нельзя покупать.

