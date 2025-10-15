Огромные зрачки и бессонница: что известно о БАДе «Молекула», на котором худеют подростки?

Опасный БАД «Молекула» снова появился на маркетплейсах, но теперь под другим названием — Meta. Продавцы все так же заявляют, что препарат имеет растительный состав и не является лекарственным средством. В начале 2025-го «Молекула» стала популярна в соцсетях: пользователи снимали видео, что БАД помог им сбросить 10-15 кг. Однако так же быстро стали появляться и ролики, где люди рассказывали о побочных эффектах препарата. Позже «Известия» выяснили, что в капсулах обнаружили наркотическое вещество сибутрамин в «лошадиной» дозировке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Получивший популярность в TikTok БАД «Молекула» вернулся на маркетплейсы под другим названием. Baza обратила внимание, что капсулы для похудения снова появились на онлайн-площадках, однако теперь называются Meta.

«Теперь он продается под названием Meta в измененной упаковке, но с тем же составом. Девочки по-прежнему делятся эффектом похудения и ожидают побочек: расширенные зрачки, бессонница, дрожь, сухость во рту и чувство эйфории», — говорится в публикации.

В карточке товара указано, что это «растительный комплекс для контроля аппетита и поддержки обмена веществ», который не содержит гормоны и лекарственные вещества. В составе заявлены L-карнитин, экстракты гуараны и зеленого чая, имбирь, хрома пиколинат и витамины группы B.

При этом в TikTok ролики о том, что «Молекулу» «переупаковали» в Meta, начали появляться еще в июле. Один из продавцов объяснил, что сделано это было потому, что оригинальный препарат был «забанен» везде, а карточки товара удалили с маркетплейсов. Продавец обвинил в этом недобросовестных людей, которые якобы торговали на онлайн-площадках не настоящим БАД, а подделкой. Она, как утверждал продавец, и вызывала побочные эффекты.

Что такое «Молекула»?

Весной 2025 года БАД для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» стали набирать популярность в TikTok. Пользователи снимали видео о том, что растительный препарат помогает им сбросить 10-15 кг. Однако также быстро соцсеть заполнили ролики и о побочных эффектах, которые вызывал БАД. Люди жаловались на постоянную жажду, аритмию, бессонницу, расширение зрачков, запор и т.д. На эти видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«У подростков в тик токе завирусился некий сомнительный препарат для похудения — «молекула». Покупают через маркетплейсы — Wildberries и Ozon. Как пишут в соцсетях, горе-таблетка моментально вызывает жажду, появляются проблемы со сном, гиперактивность, расширенные зрачки, головокружение, темнеет в глазах и сводит челюсть. У некоторых появляются судороги. Почитав большое количество писем на эту тему делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель», — написала она в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также Мизулина призвала маркетплейсы «задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно». Через два дня Роспотребнадзор сообщил, что БАДы не имеют свидетельства о государственной регистрации. Ведомство также уточнило, что начало проверки реализации не зарегистрированных препаратов для снижения веса «Молекула» и «Молекула плюс».

После этого препарат пропал с маркетплейсов. Однако позже снова появился на площадках, но уже под другим названием — «Атом».

Чем опасен препарат?

Изначально «Молекулу» рекламировали как полностью растительный препарат с натуральными компонентами, но позже «Известия» выяснили, что

в составе БАД есть наркотическое вещество сибутрамин в «лошадиной» дозировке — 16,7 мг на капсулу.

«Сибутрамин включен в национальные клинические рекомендации по лечению ожирения, его прием в терапевтических дозах должен проходить под строгим контролем врача», — рассказал изданию руководитель Центра защиты правообладателей ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

Россиян предупредили об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов Многие БАДы для похудения, которые часто заказывают на маркетплейсах, могут не только не принести... 04 августа 05:08

По словам президента Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции, руководителя проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергея Зеленца, большинство зарегистрированных в России лекарственных средств, содержащих сибутрамин, имеют дозировку данного активного вещества от 10 до 15 мг. Она уже считается предельной и назначается кратковременно только в крайних случаях .

«16,7 мг на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Содержание сильнодействующего вещества сибутрамин разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате. Капсулы «Молекула» такой регистрации не имеют», — отметил эксперт.

По словам Зеленца, истерия вокруг БАД напоминала аналогичную ситуацию с «Оземпиком». С той лишь разницей, что у «Оземпика» есть официальный производитель — это компания Novo Nordisk, а у «Молекулы» — нет, так как это фальсификат .

Побочные эффекты

Девушка по имени Арина рассказала «Известиям», что во время приема «Молекулы» ее состояние было таким, что «хотелось лезть на стенку». При этом она пила не две капсулы, как указано в инструкции к препарату, а всего одну.

Сначала у Арины «аппетит отбило наглухо»: она ела раз в два дня. Тогда же начали появляться признаки бессонницы — девушка спала по пять часов, а чтобы уснуть, принимала мелатонин. Постепенно ее состояние ухудшалось: начали сильно мерзнуть руки и ноги, появилась апатия, тревожность, истерики и навязчивые мысли.

В конце первого месяца приема вес «встал», и Арина начала принимать уже по две таблетки.

«Однажды я проснулась в тряске, тогда родители схватили меня под руки и повели по врачам. Те диагностировали аритмию и высокий риск тромбоэмболии. Курс «Молекулы» был рассчитан на два месяца, я пропила один. Получается, вовремя остановилась», — вспоминала девушка.

Еще одна россиянка сообщила, что после приема БАД ее 15-летняя дочь попала в больницу. В реанимации девочке поставили капельницу и сделали промывание желудка. По словам матери, она не знала, что ее дочь принимает какие-то таблетки, но заметила, что ребенок сильно похудел.