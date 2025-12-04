На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приема таблеток для похудения

В Таиланде девушка сбросила вес до 36 кг с помощью таблеток и попала в больницу
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде 22-летняя девушка потеряла сознание на работе после того, как принимала таблетки для похудения более 10 месяцев. Об этом сообщает The Thaiger.

Вечером 3 декабря жительница провинции Трат упала в обморок и была доставлена в больницу в критическом состоянии. Медики более часа проводили реанимационные процедуры и подключили девушку аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние связывают с приемом таблеток для похудения, которые пострадавшая заказала на известной онлайн-платформе и употребляла в течение 10 месяцев.

Бойфренд пациентки рассказал, что она стала жаловаться на головокружение еще за два дня до инцидента, но не прекратила прием таблеток, несмотря на его предостережения. На тот момент ее вес составлял около 36 кг. По словам родственницы, девушка не имела серьезных проблем со здоровьем, однако отмечала усталость, головокружение и потерю аппетита.

Эксперты проверили таблетки и подтвердили, что они содержали сибутрамин — запрещенный в Таиланде препарат, связанный с риском сердечных заболеваний, инсультов и психологических проблем. Сейчас врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентки.

Ранее россиянка пыталась похудеть с помощью гастробаллона и заработала прободную язву.

