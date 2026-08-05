«На гражданском объекте возникло возгорание»: дроны атаковали Татарстан

Ночью на 5 августа жители Татарстана получили экстренное уведомление от МЧС о введении режима «Беспилотная опасность». Спустя полтора часа ведомство объявило о непосредственной угрозе воздушного удара по Казани и Зеленодольску.
В различных районах Казани начали массово сообщать о звуках сирен гражданской обороны. Очевидцы также зафиксировали два громких взрыва в небе над городом и на его окраинах.
Ближе к утру предупреждение получили жители Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска. Менее чем через полчаса, в 07:28, сообщение пришло жителям Чистополя и Заинска. Несколько минут спустя стало известно о предупреждении МЧС для Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.
Министерство обороны РФ в утренней сводке подтвердило уничтожение украинских беспилотников в небе над республикой. Всего за прошедшую ночь над регионами России российские дежурные средства ПВО сбили и перехватили 475 вражеских дронов, заявили в ведомстве.
Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев подтвердил ликвидацию БПЛА.
«В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — написал Афанасьев в MAX.
Ограничения в аэропортах
В связи с воздушной угрозой Росавиация ограничила полеты в регионе. В 04:02 Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая прекратил прием и отправку пассажирских рейсов.
Следом за казанским аэропортом план «Ковер» и аналогичные запреты на полеты начали действовать в аэропортах Нижнекамска («Бегишево») и Бугульмы. Диспетчеры направили гражданские лайнеры, следовавшие в Татарстан, на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и другие соседние регионы. Из-за утреннего простоя в расписании казанского авиаузла были задержаны десятки внутренних и международных рейсов. Авиакомпании перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также на курорты Танзании и Турции со сдвигом графика от 4 до 11 часов.
Нормализация обстановки
Экстренные режимы действовали в республике более пяти часов. В 8:16 Главное управление МЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников для Казани и Зеленодольска. Ближе к полудню ведомство полностью сняло режим беспилотной опасности для остальных городов.
Пресс-служба Росавиации официально подтвердила снятие всех временных ограничений на работу воздушных гаваней в Казани, Нижнекамске и Бугульме.
Предыдущие атаки на Татарстан
В ночь на 31 июля украинские БПЛА ударили по складскому комплексу в Зеленодольске.
8 июля в результате атаки дронов ВСУ получили повреждения несколько предприятий в Нижнекамске. Несколько человек пострадали.