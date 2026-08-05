«На гражданском объекте возникло возгорание»: дроны атаковали Татарстан

Ночью и утром 5 августа Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Экстренные режимы действовали в республике более пяти часов. В Зеленодольском районе на одном из гражданских объектов произошло возгорание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ночью на 5 августа жители Татарстана получили экстренное уведомление от МЧС о введении режима «Беспилотная опасность» . Спустя полтора часа ведомство объявило о непосредственной угрозе воздушного удара по Казани и Зеленодольску.

В различных районах Казани начали массово сообщать о звуках сирен гражданской обороны. Очевидцы также зафиксировали два громких взрыва в небе над городом и на его окраинах.

Ближе к утру предупреждение получили жители Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска. Менее чем через полчаса, в 07:28, сообщение пришло жителям Чистополя и Заинска. Несколько минут спустя стало известно о предупреждении МЧС для Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

Министерство обороны РФ в утренней сводке подтвердило уничтожение украинских беспилотников в небе над республикой. Всего за прошедшую ночь над регионами России российские дежурные средства ПВО сбили и перехватили 475 вражеских дронов, заявили в ведомстве.

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев подтвердил ликвидацию БПЛА.

« В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено . Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — написал Афанасьев в MAX.

Ограничения в аэропортах

В связи с воздушной угрозой Росавиация ограничила полеты в регионе. В 04:02 Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая прекратил прием и отправку пассажирских рейсов.

Следом за казанским аэропортом план «Ковер» и аналогичные запреты на полеты начали действовать в аэропортах Нижнекамска («Бегишево») и Бугульмы. Диспетчеры направили гражданские лайнеры, следовавшие в Татарстан, на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и другие соседние регионы . Из-за утреннего простоя в расписании казанского авиаузла были задержаны десятки внутренних и международных рейсов. Авиакомпании перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также на курорты Танзании и Турции со сдвигом графика от 4 до 11 часов.

Нормализация обстановки

Экстренные режимы действовали в республике более пяти часов. В 8:16 Главное управление МЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников для Казани и Зеленодольска. Ближе к полудню ведомство полностью сняло режим беспилотной опасности для остальных городов.

Пресс-служба Росавиации официально подтвердила снятие всех временных ограничений на работу воздушных гаваней в Казани, Нижнекамске и Бугульме.

Предыдущие атаки на Татарстан

В ночь на 31 июля украинские БПЛА ударили по складскому комплексу в Зеленодольске.