Власти рассказали о последствиях массированной атаки ВСУ на Нижнекамск

В Нижнекамске при массированной атаке ВСУ пострадали люди, повреждены объекты

Несколько предприятий в Нижнекамске получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион Татарстана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Там уточнили, что в результате налета есть пострадавшие, их количество не называется.

«Травмы легкой степени. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

На месте падения обломков работают специальные службы — они оперативно устраняют последствия.

Кроме того, в Тукаевском районе республики дрон атаковал частный жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Прибывшие на место ЧП медики оказали им помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В пресс-службе добавили, что по поручению главы республики ликвидация последствий атаки и оказание помощи пострадавшим находятся на контроле глав районов.

Утром 8 июля Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В городе действовал режим угрозы атаки БПЛА, который позднее отменили. Однако на всей территории республики Татарстан продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе.