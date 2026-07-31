Стало известно, как работает склад Wildberries в подвергшемся атаке Зеленодольске

Складской комплекс Wildberries, расположенный в городе Зеленодольске в Татарстане, работает в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

Никаких подробностей в заявлении не приводится.

Рано утром 31 июля Telegram-канал «Блокнот России» написал, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Татарстан. Целями стали нефтеперерабатывающие заводы и склады в городах Казань, Нижнекамск и Зеленодольск.

По данным министерства обороны РФ, всего ночью над территорией страны сбили 371 украинский дрон самолетного типа. В том числе БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Татарстана.

Кроме того, ударам подвергся Волгоград. Как рассказали в пресс-службе RWB, на расположенном в городе логистическом объекте компании произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. В связи со случившимся логистические цепочки были перестроены — прием и отправка товаров временно осуществляются на иных объектах Wildberries.

Ранее маркетплейс Ozon начал готовиться к рискам внешнего воздействия на инфраструктуру.