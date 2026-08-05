В Татарстане из-за атаки дронов произошел пожар на гражданском объекте

Пожар произошел в Зеленодольске, расположенном в Татарстане, после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Михаил Афанасьев.

Он уточнил, что огонь охватил один из гражданских объектов. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, к текущему моменту они потушили возгорание.

«Пострадавших нет», — подчеркнул глава населенного пункта.

Афанасьев предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать.

По данным министерства обороны России, в ночь с 4 на 5 августа над территорией страны сбили 475 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе атаку отразили в Татарстане. Несколько беспилотников сбили в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского, Черного морей. Остальные дроны были ликвидированы в Липецкой, Белгородской, Рязанской, Ульяновской, Курской, Тульской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Калужской и Саратовской областях.

Как рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в регионе перехватили 107 летательных аппаратов. В результате налета пострадал один человек. Некоторые предприятия и жилые дома получили повреждения.

Ранее жителя Татарстана задержали за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА.