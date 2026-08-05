В России за ночь отразили атаки более 470 украинских беспилотников

Вооруженные силы РФ в течение ночи сбили более 470 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что атака продолжалась с 20:00 мск 4 августа до 8:00 мск 5 августа.

Часть дронов ликвидировали в столичном регионе, Татарстане, Крыму и Краснодарском крае. Несколько целей были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники сбили в 13 областях — Курской, Ульяновской, Саратовской, Воронежской, Брянской, Тульской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Калужской и Белгородской.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, только над этим регионом перехватили 107 украинских БПЛА. Один из дронов упал на сортировочный центр Wildberries, вследствие чего на объекте начался пожар. Пострадал один человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома и предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области после атаки БПЛА загорелся распределительный центр «Ленты».