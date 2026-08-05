Над Тульской областью сбили более 100 беспилотников. Загорелся сортировочный центр Wildberries

В ночь на 5 августа над Тульской областью уничтожили 107 беспилотников. Один из них упал на сортировочный центр Wildberries, где начался пожар. Один человек получил ранение, повреждены жилые дома и предприятия. Сотрудников центра эвакуировали заранее, поставки перенаправили на другие объекты.

В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили над Тульской областью 107 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Один из дронов упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего начался пожар.

Ранение получил один человек. В Wildberries уточнили, что на объекте заблаговременно провели эвакуацию, прием текущих поставок временно ограничили, а сами поставки перенаправили на другие объекты компании. Повреждения также зафиксировали в двух многоквартирных домах и на двух производственных объектах.

Огонь вспыхнул на складе

Беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries. Один человек получил ранение, ему оказывают медицинскую помощь. Помимо сортировочного центра, повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе.

Еще два производственных объекта пострадали в Новомосковске и Узловском районе.

Миляев призвал жителей не приближаться к упавшим беспилотникам и их фрагментам, а также не снимать и не публиковать последствия атаки и работу сил ПВО. При обнаружении обломков власти рекомендуют обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Тревогу объявляли дважды

Беспилотную опасность в Тульской области 4 августа впервые объявили в 2:53. За время действия предупреждения силы ПВО уничтожили три беспилотника. Пострадавших и повреждений зданий или инфраструктуры тогда не зафиксировали, а утром 4 августа режим опасности отменили.

Однако уже в 12:02 в регионе вновь объявили угрозу атаки БПЛА. В течение дня власти несколько раз сообщали об уничтожении новых воздушных целей. К 22:51 число сбитых за 4 августа беспилотников выросло до 12, при этом режим опасности продолжал действовать. Утром 5 августа губернатор сообщил, что за ночь подразделения Минобороны уничтожили 107 дронов.

Атаки БПЛА на регион фиксировали и в предыдущие дни. За выходные 1 и 2 августа над Тульской областью перехватили 33 аппарата. Разрушений и пострадавших региональные власти тогда не зафиксировали.

Склады Wildberries атакуют с июля

Серия атак на логистическую инфраструктуру Wildberries началась 18 июля. В ту ночь беспилотники атаковали центры компании в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

В ночь на 22 июля атаке подверглись логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. На объектах провели эвакуацию. В компании сообщили о пострадавших, работу обоих комплексов приостановили.

24 июля работу приостановили логистические комплексы Wildberries в Шушарах и промзоне Уткина Заводь, расположенной в деревне Новосаратовка. После попадания беспилотника на объекте в Новосаратовке начался пожар, три человека получили травмы средней тяжести. В общей сложности силы ПВО тогда уничтожили над Ленинградской областью 59 аппаратов.

Новая серия атак произошла в конце июля и начале августа. 29 июля компания Wildberries эвакуировала логистический центр в Рязани. 30 июля пожары начались на объектах компании в Пензенской области и Сарапуле. Поставки перенаправили на другие склады.

2 августа после атаки беспилотников пожар начался на объекте Wildberries в Самарской области, а 3 августа крупное возгорание произошло на складе во Владимирской области. Для тушения пожара на владимирском объекте привлекли более 200 человек и 67 единиц техники, его площадь достигла около 100 тыс. кв. м. Сотрудников эвакуировали, прием поставок и отгрузку заказов организовали через другие объекты.

Утром 4 августа загорелся логистический центр Wildberries в Красном Бору Ленинградской области. Сотрудников вывели заранее, прием текущих поставок временно ограничили, грузы перенаправили на другие объекты. В тот же день фрагменты беспилотника частично повредили стену складского помещения компании в поселке Эммаусс Тверской области. Работники этого объекта не пострадали.