Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Склад Wildberries пострадал в результате атаки ВСУ в Тверской области

Королев: под Тверью при отражении атаки БПЛА повреждено складское помещение
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В ночь на 4 августа Тверская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника частичные повреждения получила стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил в «Макс» губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, сотрудники склада не пострадали. Королев добавил, что экстренные службы работают на месте инцидента, также проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

Сегодня ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали склад Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. В результате чего складской комплекс загорелся. На месте возгорания работают пожарные расчеты. Площадь огня и подробности о разрушениях не раскрываются. В компании RWB, которая управляет Wildberries, сообщили, что на объекте заблаговременно была проведена эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие логистические объекты.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries на фоне атак ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие скрытые алгоритмы соцсетей вызывают реальную зависимость?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!