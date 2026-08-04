Склад Wildberries пострадал в результате атаки ВСУ в Тверской области

В ночь на 4 августа Тверская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника частичные повреждения получила стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил в «Макс» губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, сотрудники склада не пострадали. Королев добавил, что экстренные службы работают на месте инцидента, также проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

Сегодня ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали склад Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. В результате чего складской комплекс загорелся. На месте возгорания работают пожарные расчеты. Площадь огня и подробности о разрушениях не раскрываются. В компании RWB, которая управляет Wildberries, сообщили, что на объекте заблаговременно была проведена эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие логистические объекты.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries на фоне атак ВСУ.