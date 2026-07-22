Ночные атаки ВСУ на Краснодар и Невинномысск квалифицировали как теракт

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на склады в Краснодаре и Невинномысске

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в тексте.

По словам Петренко, сотрудники СК намерены дать уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, участвовавших в атаке на логистические центры.

Утром 22 июля основатель Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ночью были атакованы логистические центры маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. Как она отметила, сотрудники складов были эвакуированы. Несмотря на это, без пострадавших не обошлось.

В Краснодаре ранения получили 10 человек. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что три человека находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Все они были госпитализированы. Остальным шестерым жителям медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в свою очередь, сообщил о пяти пострадавших в Невинномысске. Он добавил, что госпитализация никому из раненых не потребовалась.

Ранее в ООН прокомментировали атаки ВСУ на склады Wildberries.