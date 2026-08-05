Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Дома и производственные объекты повреждены при атаке БПЛА в Тульской области

В Тульской области при атаке БПЛА повреждены два дома и производственные объекты
Shutterstock

В Тульской области два многоквартирных дома и два производственных объекта получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Также чиновник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 107 дронов над областью.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали восемь БПЛА, летевших на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

4 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!