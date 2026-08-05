Дома и производственные объекты повреждены при атаке БПЛА в Тульской области

В Тульской области при атаке БПЛА повреждены два дома и производственные объекты

В Тульской области два многоквартирных дома и два производственных объекта получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Также чиновник заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 107 дронов над областью.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали восемь БПЛА, летевших на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

4 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.