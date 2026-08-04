После атаки БПЛА под Петербургом повреждена складская зона

В Ленобласти из-за атаки БПЛА есть повреждение в складской зоне у Красного Бора

В Ленинградской области уничтожены еще 15 дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он сообщил, что в складской зоне у поселка городского типа Красный Бор в Тосненском районе есть повреждение. Боевая работа продолжается.

В ночь на 4 августа регион уже безуспешно пытались атаковать шесть беспилотников. Перед ударом глава региона заявил о режиме опасности атаки дронов и предупредил жителей, что скорость интернета может понизиться. На этом фоне аэропорт Пулково из соображений безопасности временно прекратил принимать и отправлять рейсы.

Накануне семь человек, включая троих детей, получили несовместимые с жизнью травмы в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Аэропорт Геленджика во время налета приостановил полеты из соображений безопасности.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.