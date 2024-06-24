«Укрыл собой и думаю — будь что будет»: как люди помогали друг другу при атаке на Севастополь Севастопольцы продолжают ходить на пляжи, несмотря на обстрел ракетами ATACMS

Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе днем траура. В городе образовались стихийные мемориалы у стелы Севастополя на Аллее городов-героев и у фонтана в Комсомольском парке. Жители города приносят цветы и игрушки в память о погибших при ракетном обстреле в воскресенье. О том, как люди прятались от падающих ракетных осколков и как оказывали помощь пострадавшим, «Газете.Ru» рассказали очевидцы.

Игорь: я посмотрел по сторонам — задело всех

— Мы с женой и младшей дочкой поехали забирать старшую дочь от бабушки. Решили искупаться в Учкуевке. Там нашли идеальное место возле дерева в тенечке. На пляже было много людей, ничего не предвещало беды.

Вышли мы из воды и стали обсыхать, младшая дочка бегала возле зонтика. В этот момент услышали взрывы. Хлопков пять было и один очень сильный от разорвавшегося снаряда. Облако от этого взрыва образовалось прямо над нашим зонтиком.

И буквально через две минуты осколки стали сыпаться на людей градом — и в воду, где купались люди и на сам пляж, буквально в метре от нас.

Я схватил маленькую дочку и укрыл ее собой. Укрыл и думаю — будь что будет.

Продолжалось все примерно секунд десять, но эти секунды длились как вечность.

Я посмотрел по сторонам — там задело всех, а наш зонтик вообще не тронуло, как будто Бог нас миловал. Но рядом задело двухлетнего ребенка. Криков было, как в каком-то фильме ужасов, но это и был ужас.

Как только осколки перестали сыпаться, мы схватили свои вещи и побежали. Я видел, как того раненого ребенка вынесли на стоянку, кто-то кричал и просил вызвать скорую, потому что ребенка всего посекло. Там было много крови, моя жена до сих пор в шоке.

Ни оповещения, ни сирены, ни человека с рупором на пляже не было. Он даже не оборудован какими-то укрытиями.

Конечно, были люди, которые помогали другим. Помню, как приехал желтый автобус, водитель собрал людей и увез. А чуть позже приехали машины скорой помощи. Те, кто был на пустых легковых машинах, тоже сажали к себе людей. Никто в стороне не стоял и в помощи не отказывал.

Наталья: люди снова купаются на пляже

— Мы с семьей были на пляже, но ушли примерно за 20 минут до начала обстрела. Моя сестра с детьми там осталась. Они потом успели убежать, но возле них был мужчина с тремя детками, самого маленького ранили.

Уже на даче я услышала, как что-то громыхнуло. Выглянула в окно и увидела, как горит наш лес — от осколка там загорелась трава. Когда мы стали ее тушить, я увидела под деревом раненную в бедро женщину с ребенком, она громко просила о помощи. Пытались сами ее перевязать,

но я просто не могла понять, где у нее ранение, потому что вся нога была в крови.

Наконец какой-то мужчина ее на машине увез в больницу. А мы пошли дальше тушить лес. Часа два или три его тушили, воду приносили, а мужчины поливали огонь.

Но люди снова купаются на пляже, в полдень на городском было очень много народу.

Что случилось 23 июня

Днем 23 июня Севастополь был атакован американскими баллистическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что силы ПВО сбили над городом пять целей.

Основные удары пришлись на Северную сторону Севастополя — Учкуевку и Любимовку. Два ребенка и двое взрослых погибли. Более 150 человек пострадали. Еще пятеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет РФ в тот же день возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.