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Общество

Тюменцы выстроились в очередь за бесплатной водой

В Тюмени организовали 30 точек с бесплатной водой после жалоб на запах
Росводоканал Тюмень

В Тюмени и окрестностях жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Об этом сообщает «Росводоканал Тюмень».

Уточняется, что власти организовали 30 передвижных точек, где можно набрать воду из специальных машин-водовозов, а также установили временные колонки. Причиной стали массовые жалобы тюменцев на неприятный запах при наборе воды из кранов.

При этом, как пишут местные СМИ, жители города жалуются, что на некоторые точки водовозы опаздывают к обозначенному времени, либо не приезжают вовсе, а в других местах приходится отстаивать многокилометровую очередь к машине, чтобы получить чистую воду. Также тюменцы жалуются, что бутилированную воду практически невозможно купить в магазинах — пятилитровые баклажки моментально исчезают с полок.

Проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации, некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор региона Александр Моор связал изменение запаха и привкуса с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре, уровень которой из-за сильных дождей достиг рекордных значений. В Тюмени и области ввели режим ЧС.

В то же время руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила о безопасности водопроводной воды, несмотря на на неприятный запах, однако посоветовала жителям все же кипятить воду из-под крана в целях профилактики.

Ранее в Тюмени жители начали возводить дамбы.

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