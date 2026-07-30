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Выдавал китайские БПЛА за свои: что известно об аресте «майонезного магната» из списка Forbes

В Москве арестовали белгородского миллиардера Валерия Кустова
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В Москве арестовали долларового миллиардера, главу совета директоров белгородской группы компаний (ГК) «Эфко» Валерия Кустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате. По информации «Ъ», Кустов вместе с коллегами, а также с чиновницей из Минпромторга закупали китайские БПЛА и выдавали их за свои, чтобы украсть субсидии на производство дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Председатель совета директоров белгородской группы компаний (ГК) «Эфко», долларовый миллиардер Валерий Кустов заключен под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Такое решение принял Мещанский районный суд 30 июля. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, представителей СМИ не допустили на заседание суда и оглашение решения.

Кроме того, арестованы еще два топ-менеджера холдинга «Эфко» — Екатерина Кустова и Владислав Романцев, а также представительница Минпромторга Алла Половченя. Чиновнице из управления беспилотных систем вменяют растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), а ее предполагаемым соучастникам инкриминируют особо крупное мошенничество.

В ближайшее время судья рассмотрит запрос следствия об аресте гендиректора группы «Эфко» Евгения Ляшенко, который тоже проходил по делу о мошенничестве.

«Фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения субсидий, выделявшихся Минпромторгом на разработку и производство дронов. Однако вместо этого, как считают в МВД, обвиняемые якобы закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свою продукцию», — говорится в публикации.

Официально информация пока не подтверждена. Задержания фигурантов стали продолжением следственных действий по делу бывшего топ-менеджера ГК «Эфко» Юрия Козаренко, арестованного в Белгороде в мае, добавило издание.

По информации Mash, причиненный ими ущерб может достигать миллиардов рублей. Следственные действия проходили в Белгородской и Воронежской областях.

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Тем временем в «Эфко» выразили поддержку каждому из задержанных. Компания продолжает работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

ГК «Эфко» основана в 1994 году, входит в число ведущих агрохолдингов России. Выпускает масложировую продукцию, включая майонез, молочные товары, компоненты для пищепрома и растительное мясо. Российские активы американской корпорации Bunge, включая торговые марки «Олейна» и Ideal, перешли в собственность группы «Эфко» в 2025 году. Совокупный доход группы компаний в 2025-м достиг 344 млрд рублей.

Чем известен Кустов?

65-летнему Кустову принадлежит порядка 42% «Эфко». По информации Bel.ru, бизнесмен не только входит в число соучредителей 60 компаний холдинга, но и занимает верхние позиции в списке самых богатых людей Белгородской области.

«Задержанный майонезный магнат Кустов контролировал свои активы в ГК «Эфко» через офшоры в разных странах. С 2011 года миллиардер управлял компанией через кипрскую фирму EFKO Foods PLC. Спустя 11 лет головную структуру перевели на остров Октябрьский в Калининградской области для льготного режима международных холдингов», — пишет Mash Money.

На сегодняшний день офшорные структуры Кустова «осели» на Британских Виргинских островах: компания Redmond Square Ltd, оформленная в юрисдикции БВО, удерживает 4,47% акций группы. Telegram-канал обратил внимание, что ключевой холдинг переведен в российскую юрисдикцию, однако присутствие «зарубежного акционерного контура» в структуре сохраняется.

«Подтверждений, что через эти структуры выводились деньги или уклонялись от налогов, в открытых документах нет», — резюмировал Mash Money.

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Кроме того, Кустова связывали с возможным хищением госсубсидий на импортозамещение в агропроме и проектами «Эфко» и «Роснано» времен Анатолия Чубайса, уточнил Mash.

По версии Forbes, Кустов занимает 144-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров за 2026 год. Его капитал оценивается в $1,1 млрд.

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