В Таиланде нашли мопед загадочно пропавших брата и сестры

В Таиланде нашли мопед, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру

В Таиланде нашли мопед, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Последний раз 17-летнего Романа и его 22-летнюю сестру Диану видели неспешно проезжающими на мопеде с номером «6379» в сторону горы Као Чи Чан в Паттайе. Неподалеку от этого места они жили со своей мамой Зариной в поселке Bristol. Перед исчезновением Диана сказала матери, что за ними следят, и около 4:26 с ее смартфона пришло сообщение «Urgent!» («Срочно»)», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время поисками людей занимаются полицейские, русскоязычные жители Таиланда и волонтеры. Кроме того известно, что найденный транспорт получил серьезные повреждения, он разобран на части и закопан в землю. Номер байка 6379 также совпадает.

Ранее семья проживала в Тюмени, более пяти лет назад они переехали в Таиланд. Мать пропавших ведет блог о жизни на островах.

Ранее сообщалось, что в Карелии обнаружили брата и сестру, которых видели на трассе.