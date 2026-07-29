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Общество

Стала известна личность похитителя двух юных россиян в Таиланде

Похитителя юных россиян в Таиланде арестовали за кражу ребенка
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Стала известна личность похитителя двух юных россиян в Таиланде — мужчина был арестован за кражу несовершеннолетнего ребенка и хранение оружия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подозреваемым в похищении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа оказался рецидивист Тхану (Понга) Кэрдтхонг, чей дом в натоящее время окружен тайским спецназом. Волонтеров, участвующих в поисках брата и сестры, призвали покинуть лесной массив, а место, где был закопан мопед, тщательно обследуют в поисках дополнительных улик.

27 июля лидер волонтерской группы в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила, что двое молодых россиян, брат и сестра, из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе, пропали при подозрительных обстоятельствах. По ее словам, Роман и Диана утром 26 июля выехали из дома на мотоцикле, а примерно через 20 минут на телефон их матери пришло СМС-сообщение от Дианы с одним словом — «Urgent!» (срочно, чрезвычайно)».

До этого в Таиланде пропала еще одна россиянка. Девушка приехала на курорт в прошлом году. В начале июня она перестала отвечать на звонки. При этом незадолго до пропажи она общалась с родителями и просила денег. Родные не исключают, что ее могли увезти в скам-центр в Мьянме или Камбодже.

Ранее россиянка пропала в Таиланде после укуса обезьяны и спустя время вышла на связь, отправив странное сообщение.

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