Взрыв в «Алых парусах» и 22 года колонии: как тренер по боксу стал соучастником теракта в Москве

Фигуранта дела о теракте против главы батальона «АрБат» осудили на 22 года

Вараж Манукян, обвиняемый в соучастии в совершении теракта в ЖК «Алые паруса» в Москве, во 2-м Западном окружном военном суде, 30 июля 2026 года

Фигурант дела о теракте в московском ЖК «Алые паруса» Вараж Манукян получил 22 года лишения свободы. По версии следствия, он доставил в Москву самодельную бомбу, при взрыве которой погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. О том, как готовилось преступление и что известно об осужденном, — в материале «Газеты.Ru».

Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего Ваража Манукяна к 22 годам колонии по делу о теракте в московском жилом комплексе «Алые паруса». 3 февраля 2025 года в результате взрыва погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян.

Первые шесть лет Манукян проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей, взыскал 3 млн рублей по гражданскому иску и еще 3 млн 774 тыс. 312 рублей в пользу управляющей компании ЖК «Алые Паруса». Суд также постановил конфисковать автомобиль Mercedes, на котором перевозили взрывное устройство.

Следствие считает, что Манукян отвечал за доставку в Москву самодельной бомбы, которую затем передали непосредственным исполнителям теракта. Суд признал мужчину виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы.

Во время процесса Манукян вину не признал. Он заявил, что не знал о целях организаторов преступления, и отказался давать показания по существу обвинения, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Гособвинение просило отправить его в колонию на 24 года. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Противопехотная мина в чемодане

Утром 3 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. Бомба сработала в холле первого этажа в тот момент, когда Армен Саркисян вместе с охраной вышел из лифта.

Саркисян получил тяжелые ранения и спустя несколько часов умер в больнице. На месте также погиб непосредственный исполнитель теракта Паруйр Матевосян. Кроме них, пострадали двое охранников, консьерж и жительница дома.

По версии следствия, Матевосян поселился в жилом комплексе за несколько месяцев до теракта — в декабре 2024 года. Поэтому утром 3 февраля никого не удивило, что он сидел у лифтов с газетой. Рядом с ним стоял чемодан, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Бомбу изготовили на основе противопехотной мины МОН-50, усилив ее дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества. Когда Саркисян с охраной вышел из лифта, Матевосян подал сигнал сообщнику, который дистанционно привел устройство в действие.

Изначально следователи возбудили уголовное дело об убийстве, однако позже переквалифицировали его на теракт. Летом 2025 года руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов заявил, что, по версии следствия, преступление организовали сотрудники СБУ и Главного управления разведки минобороны Украины, а для его исполнения привлекли участников этнического криминалитета.

Был судим за убийство, учил боксу в Химках

Манукян, которого осудили за перевозку бомбы, уже был судим в Армении — за убийство в 2014 году ему дали 9 лет и 8 месяцев колонии. Однако он вышел раньше по амнистии, переехал в Россию и устроился тренером по боксу в фитнес-клуб в подмосковных Химках.

По версии следствия, зимой 2024 года с ним связались сотрудники украинских спецслужб , а в декабре он забрал бомбу и на своем Mercedes привез ее в Люберцы, где передал сообщникам.

Подготовка теракта заняла почти год. Соучастники заранее изучали планировку ЖК, устройство подземной парковки, маршруты передвижения Саркисяна и график работы его охраны. Всего в организации участвовали более 15 человек. Большинство фигурантов успели покинуть Россию и находятся в розыске. После передачи бомбы Манукян, как считают следователи, попытался скрыться — выбросил сим-карту и сменил место жительства, однако вскоре его задержали.

Из всех предполагаемых участников преступления он единственный, кто к настоящему моменту предстал перед судом. Дело в отношении Матевосяна прекратили в связи с его гибелью, расследование в отношении остальных предполагаемых участников продолжается.