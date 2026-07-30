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Армия

Суд вынес приговор фигуранту дела о подрыве создателя батальона «Арбат»

Обвиняемого в подрыве основателя батальона «Арбат» приговорили к 22 годам
Илья Питалев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд признал виновным Ваража Манукяна в соучастии в совершении в Москве террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Уточняется, что Манукяна приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по информации РЕН ТВ, суд назначил обвиняемому штраф в размере 500 тыс. рублей, а также обратил в доход государства автомобиль Mercedes, на котором перевозили взрывчатку.

Прокуратура ранее просила приговорить Манукяна к 24 годам лишения свободы за соучастие в совершении в Москве террористического акта, в котором не выжил глава батальона «Арбат» Армен Саркисян. Гособвинитель также ходатайствовала перед судом о штрафе для обвиняемого и удовлетворении в полном объеме гражданских исков потерпевших. Сам Манукян отказался комментировать предъявленные ему обвинения, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Утром 3 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. Бомба сработала в холле на первом этаже. Жертвой теракта стал Армен Саркисян, 46-летний основатель добровольческого подразделения «Арбат», которое участвует в боевых действиях в Донбассе. Из всех причастных на скамье подсудимых оказался лишь один человек. О суде над Манукяном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следком закрыл дело исполнителя теракта в ЖК «Алые паруса».

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