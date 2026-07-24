Прокуратура запросила тюремный срок для обвиняемого в подрыве основателя батальона «Арбат»

Для фигуранта дела о подрыве основателя «Арбата» просят 24 года лишения свободы

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить к 24 годам лишения свободы Ваража Манукяна, обвиняемого в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором не выжил глава батальона «Арбат» Армен Саркисян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, предполагается, что Манукян должен провести шесть лет срока в тюрьме, а оставшиеся 18 — в колонии строгого режима.

Также гособвинение просит суд конфисковать в доход государства автомобиль мужчины, на котором он перевозил взрывное устройство.

Источник рассказал, что подсудимый отказался высказывать свое отношение по сути предъявленных ему обвинений, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Прокурор Светлана Тарасова попросила назначить Манукяну штраф в размере 500 тысяч рублей, а также удовлетворить суд в полном объеме гражданские иски потерпевших.

Утром 3 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. Бомба сработала в холле на первом этаже. Жертвой теракта стал Армен Саркисян, 46-летний основатель добровольческого подразделения «Арбат», которое участвует в боевых действиях в Донбассе. Из всех причастных на скамье подсудимых оказался лишь один человек. За что его судят — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Следком закрыл дело исполнителя теракта в ЖК «Алые паруса».