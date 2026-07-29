После атаки дронов в Рязани загорелось предприятие. Госпитализированы шесть человек

В Рязани после падения обломков беспилотников загорелись промышленные территории. Шесть человек доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Накануне обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, линии электропередачи, водонапорную башню и вышку связи. Тогда пострадал один человек.

В Рязани при отражении массовой атаки беспилотников произошел пожар на территории предприятия. Позднее власти уточнили, что после падения обломков возгорания зафиксировали на промышленных территориях.

Шесть человек госпитализировали, угрозы их жизни не было. После завершения работы ПВО в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

По данным Минобороны, с 20:00 27 июля до 8:00 28 июля силы ПВО уничтожили 356 беспилотников самолетного типа. Воздушные цели перехватили над 12 областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем. Вечером того же дня Минобороны отчиталось об уничтожении 112 дронов над российскими регионами с 8:00 до 20:00 — системы ПВО работали также над Рязанской областью.

Пожар вспыхнул во время атаки

О массовой атаке беспилотников губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в ночь на 29 июля. По его словам, над Рязанью работали силы противовоздушной обороны (ПВО), а на территории одного из предприятий произошло возгорание. К месту происшествия прибыли оперативные службы.

Глава региона рекомендовал жителям по возможности оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Наиболее безопасными местами в квартире он назвал ванную комнату и коридор с капитальными стенами. Позднее губернатор уточнил, что в результате падения обломков беспилотников возгорания произошли на промышленных территориях. Шесть человек доставили в больницу. По данным Малкова, угрозы их жизни не было, медики оказывали им необходимую помощь.

Малков также напомнил жителям о запрете публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак, работы ПВО и мест падения беспилотников. При обнаружении фрагментов дрона он призвал не приближаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.

Налеты продолжаются второй день

Атаке 29 июля предшествовали две волны налета беспилотников накануне. В ночь на 28 июля над Рязанской областью уничтожили четыре дрона. В Сасовском округе их обломки попали в многоквартирный дом и повредили часть квартир. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

В том же округе получила повреждения опора линии электропередачи. В Касимовском округе были повреждены водонапорная башня и еще одна линия электропередачи, в Клепиковском округе — вышка сотовой связи. На всех участках работали оперативные службы.

За несколько дней до этих событий регион уже подвергался атакам беспилотников. В ночь на 25 июля над Рязанской областью уничтожили пять дронов. Никто не пострадал, обломки повредили забор частного домовладения. Всего за ту ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 328 БПЛА.

Еще две волны зафиксировали 23 июля. Ночью над областью уничтожили три беспилотника, днем — еще два. Пострадавших и разрушений не было. По данным Минобороны, за ночь российские средства ПВО сбили 223 дрона, а с 8:00 до 20:00 — еще 172.

В ночь на 15 мая Рязанскую область атаковали 99 беспилотников, основной удар пришелся по областному центру. Два многоквартирных дома получили повреждения, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия. После атаки в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе приостановили работу школ и детских садов, отменили культурно-массовые мероприятия.