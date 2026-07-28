В России за ночь отразили атаки более 350 украинских дронов

Более 350 украинских дронов сбили над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что атака продолжалась с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля.

По данным ведомства, несколько дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Смоленской, Ростовской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Волгоградской, Белгородской, Рязанской, Курской, Воронежской и Брянской областях. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, один из атаковавших регион БПЛА врезался в многоквартирный дом в Чехове. Из-за другого беспилотника в городе загорелись шины, находившиеся на открытой площадке. Сейчас на месте работают огнеборцы. Также в деревне Ваулово после налета дронов загорелся частный дом, а в селе Дубна оказался поврежден дачный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью к столичному региону летели более 390 украинских БПЛА. Из них 81 летательный аппарат перехватили непосредственно на подлете к городу.

Ранее министр рассказал о принимаемых в России мерах борьбы с украинскими беспилотниками.